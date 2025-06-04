遭狼師壁咚舌吻摸大腿！還被嘲「竟然不是初吻」　她忍10年提告

▲補習班陳姓狼師在樓梯間對高二女生壁咚舌吻還摸大腿。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在補習班任教的陳姓男子見高二女學生小愛（化名）清純可愛，竟在習班樓梯間將小愛壓在牆壁上，並以舌頭伸入小愛口中舌吻，過沒兩天，陳男又趁機在辦公室對小愛撫摸身體和大腿內側，事後，陳男還傳訊給小愛訕笑「竟然不是初吻」，小愛隱忍10年才鼓起勇氣報警提告；法院審理後，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判陳男徒刑1年4月。

判決指出，陳男是在2013年間補習班擔任講師，當時就讀高二的小愛雖不是陳男的授課學生，但陳男仍找機會接近小愛，同年9月間，陳男竟趁和小愛一起下樓時，在樓梯間將小愛壓在牆壁上，並以舌頭伸入小愛口中舌吻，過沒兩天，陳男又趁機在辦公室對小愛摸大腿內側，事後，陳男還傳訊給小愛訕笑「竟然不是初吻」。

小愛受辱後一直不敢聲張，直到2023年間她看到社會上發生許多性騷擾案件，才覺得自己一直走不出陰影，決定報警提告。

法院審理時，陳男雖否認犯行，但法官根據陳男傳給小愛訊息「當初發生這些事情造成妳的不開心，是我的問題，真心誠意跟妳道歉，是我自己太不知不覺造成妳內心的創傷，對不起！」、當年小愛補習班班導師證詞及LINE對話等相關事證，認定陳男犯行明確，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判陳男徒刑1年4月，全案可上訴。