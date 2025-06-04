浪漫破表！消防員拍婚紗「倒吊之吻」來真的　網友狂喊恭喜

▲消防員黃偉哲利用休假時間到桃園中路分隊取景拍攝婚紗。（翻攝自桃園市政府消防局中路分隊臉書）

圖文／鏡週刊

不少新人拍婚紗照都會結合自己的職業融入情境，近日一名消防員利用休假時間到消防隊上取景拍攝婚紗，還穿上消防救助服「倒吊垂降」親吻未婚妻，畫面曝光後吸引網友狂喊恭喜。

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▲黃偉哲穿著消防救助服「倒吊垂降」，帥氣親吻未婚妻。（翻攝自桃園市政府消防局中路分隊臉書）

桃園市消防局中路分隊日前在臉書發文分享，隊員黃偉哲利用休假時間和未婚妻在中路分隊取景拍婚紗照，他穿著消防救助服「倒吊垂降」，帥氣親吻未婚妻，根本是蜘蛛人電影裡才會出現的經典場面，在中路分隊真實上演。

▲同事們在消防車尚為新人擺出「LOVE」字樣。（翻攝自桃園市政府消防局中路分隊臉書）

中路分隊表示，黃偉哲投入消防工作超過十年，救災救護經驗豐富，今年也剛完成高強度的「救助訓」，上週端午節還代表消防局出戰市長盃龍舟賽，勇奪機關組亞軍。他的未婚妻感性表示：「雖然擔心難免，但我真的很敬佩他勇氣與責任感，以身為消防員的另一半為榮。」

▲消防員到桃園中路分隊取景拍攝婚紗，浪漫畫面吸引大批網友按讚恭喜。（翻攝自桃園市政府消防局中路分隊臉書）

中路分隊分享的照片中，除了有帥氣的「倒吊之吻」，還有同事們在消防車尚為新人擺出「LOVE」字樣，浪漫畫面吸引大批網友按讚恭喜。



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