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社會 社會焦點 保障人權

防止醫療暴力+破解詐騙話術　北投警走進台北榮總教戰3原則

▲▼ 北投分局榮總宣導 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警進軍北榮宣導醫療暴力防制。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

面對日益嚴重的醫療暴力事件，北投分局與台北榮民總醫院攜手合作，致力打造更安全的醫療環境。永明派出所所長葉明源日前率副所長余志皇與警員游雅婷、張林叡，前進北榮進行醫療暴力防制宣導，透過實例分享及現場互動，加強醫護人員的防範應變能力，並針對AI深偽詐騙手法進行實務解析，獲得醫護人員熱烈迴響。

北榮婦女醫學部特別安排這場宣導，主題為「如何杜絕醫療暴力與應變、AI深偽技術打詐」，由警方利用醫院集會時間向醫護人員傳授實務經驗與應對技巧。警方指出，醫療暴力是醫護人員面臨的「不定時炸彈」，因此警方與北榮合作辦理定期演練，強調「冷靜通報、保持安全距離、蒐證留存」等三大關鍵應對原則，並承諾在法律與心理支持上提供即時協助，深化雙方合作關係。

▼永明派出所安排簡報向院方宣導「如何杜絕醫療暴力與應變、AI深偽技術打詐」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投分局榮總宣導 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

此外，為回應近期詐騙手法不斷翻新，警方也同步提醒醫護人員提高警覺。北投警指出，醫護工作忙碌，往往無暇關注詐騙動態，因此特別加強對「高獲利投資」與「假冒檢警帳戶安全」等話術的說明。員警在現場模擬詐騙情境，幫助醫護人員識破話術陷阱，強調如遇可疑訊息應即撥打165反詐專線求助。

活動尾聲，北投警特別準備象徵純潔與奉獻的「護理之花」海芋致贈給護理人員，感謝其在疫情與日常醫療崗位上的堅持與付出，也舉辦有獎徵答活動，讓在場醫護人員踴躍參與，提升對醫療暴力與詐騙防制的警覺心，並獲得特製的「警察熊」紀念品。

北投分局強調，醫療安全非警方單方可守，需警民攜手合作，未來將持續與醫療機構密切聯繫，透過多元方式加強犯罪預防與通報機制，共同守護醫療人員的安全與社會秩序。

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