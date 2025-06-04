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屏警推線上交通違規照片查詢　提升便民與執法透明

▲屏東縣政府警察局交通警察隊推出「交通違規照片查詢」系統。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局交通警察隊推出「交通違規照片查詢」系統。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為提升交通執法透明度並回應民眾對違規影像辨識需求，屏東縣政府警察局交通警察隊即日起正式推出「交通違規照片查詢」系統。該系統提供民眾以簡便方式線上查閱違規採證照片，解決以往因紙本照片尺寸小、畫質不佳所衍生的爭議與疑慮，有助於強化民眾對執法公正性的信任與理解。

▲屏東縣政府警察局交通警察隊推出「交通違規照片查詢」系統。（圖／記者陳崑福翻攝）

民眾可透過警察局及交通隊官方網站，進入便民服務專區查詢違規照片。僅需輸入「車牌號碼」、「舉發單編號」及「驗證碼」等資訊，即可即時查閱清晰照片，無須臨櫃辦理。系統同時採用資訊安全與隱私保護設計，確保查詢過程安全可靠。
因應行動裝置使用習慣，警察局更於交通罰單上設置QR Code，民眾可直接以手機掃描跳轉至查詢頁面，快速輸入驗證碼後，即可立即查看違規相片，進一步簡化查詢流程，提升便捷性。

交通隊表示，過去曾有民眾因無法清楚辨識違規相片而對舉發產生質疑，甚至提出申訴。新系統的上線不僅讓民眾可第一時間掌握違規事實，如對舉發內容有異議，也可即時提出釐清與申復，減少行政訴願資源耗費，實現執法效率與民眾權益的雙重保障。

警察局強調，該便民措施展現交通科技執法與數位治理的實質成果，除提升民眾知情權，也呼應政府推動「便民服務」與「行政效能」的政策目標。

局長戴台㨗表示，交通違規照片查詢系統的建置，象徵警察執法方式的數位轉型，能即時提供事證、明確資訊，讓民眾有感、也有據可循。希望透過這項服務，不僅提升交通執法透明度，也促進民眾守法自律，共同維護安全順暢的用路環境。

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