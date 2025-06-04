獨／斯文中士為畫具怒舉步槍上膛瞄準長官　遭停役再掏105萬和解

▲陸軍關渡指揮部1名魏姓中士，不滿寢室物品被打包、畫具疑遭損壞，竟持T91步槍上膛實彈，瞄準林姓上士長官質問。（資料圖／《ETtoday新聞雲》）

記者黃宥寧／台北報導

陸軍關渡指揮部一名外表斯文的魏姓中士，不滿畫具遭打包損壞，竟持T91步槍與實彈在走廊上膛，進入射擊姿勢，對準林姓上士質問：「東西怎麼壞的？」遭依《陸海空軍刑法》恐嚇長官罪起訴。士林地院今（4）日首次開庭，魏男當庭坦承犯行，並表示已與林男達成105萬元和解，盼法官從輕量刑，給予緩刑機會。

現年28歲的魏男，自2020年起服役於新北八里挖子尾營區，擔任中士班長。魏男外型清秀、氣質斯文與典型剛硬軍人形象大異其趣。

然而，魏今年5月3日晚間返營時，發現心愛畫具遭打包損壞，情緒失控，以「保養槍枝」為由向蔡姓副哨索取T91步槍與2個實彈彈匣，隨即直奔軍品庫房尋找林姓上士對質。

目擊排長證稱，魏男在走廊上見到林男後，一邊前進一邊退出空包彈、上膛實彈，進入站立射擊姿勢、肩架槍托，當場用槍瞄準林男上半身，質問「畫具怎麼壞的？」甚至持槍押對方前往第17寢室，進一步對質。排長在旁急喊：「壞的我買給你」，極力勸說，魏情緒才漸穩，最後將槍交還副哨。

檢方認為，魏雖取用槍枝，但主觀上無意排除副哨支配，構成竊占困難；但其以實彈上膛持槍威嚇上級，構成恐嚇長官罪，依法起訴。

士院今首次開庭，魏男由父母陪同出庭，他坦承犯行，其辯護律師強調雙方以105萬元和解，林上士也表示願意給予緩刑機會。魏男向法官表示，部隊已申請停役，目前正接受就業訓練，未來無意返營。

受命法官語重心長指出，案件情節重大，依法可處1年以上、7年以下有期徒刑，即使考量緩刑，也須附加條件。法官問：「如果命你提供120小時勞動服務並接受保護管束，能否接受？」魏男坐在被告席上，毫不猶豫點頭回應：「可以。」全案定於本月25日宣判。