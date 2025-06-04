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內湖母女被騙1200萬輕生　詐團竟是台灣知名珠寶商

北市刑大逮獲竹聯幫地堂詐團及行動水房，就是害內湖母女輕生案元凶。（圖／翻攝畫面）

▲北市刑大逮獲竹聯幫地堂詐團及行動水房，就是害內湖母女輕生案元凶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市內湖去（2024）年12月爆出甯姓母女不堪遭詐1200萬餘元，加上受理的港墘派出所員警缺乏同理心，竟問報案母親「你還活著？」導致母女輕生慘案，引發社會震撼。轄區內湖分局追查母女交付款項時間，逮獲2名車手，而台北市刑警大隊則逮獲主謀藏鏡人為竹聯幫地堂成員洪煌龍父子，隨後順藤摸瓜逮獲上游最大水房，竟是台灣知名珠寶商「璦瑪鑽石公司」，負責人林忠蔚短短半年內至少經手20億元贓款。

據了解，「璦瑪鑽石公司」規模不小，公司坐落於北市松山區。年約50餘歲的負責人林忠蔚，去年疑似不堪鑽石大跌重挫，竟回想起先前曾結識的不明陸籍人士，陸籍人士以「賺錢」管道詢問林男要不要參加，承諾將固定提供低價的泰達幣，林男依約將取得的泰達幣賣出，從而賺取中間價差，並收取手續費，短短半年內經手約新台幣20億元，粗估至少賺得千萬餘元。

警方發現知名珠寶商、璦瑪鑽石有限公司竟是最高層的水房，向陸籍人士收購低廉泰達幣，協助詐團洗錢。（圖／翻攝畫面）

▲警方發現知名珠寶商、璦瑪鑽石有限公司竟是最高層的水房，向陸籍人士收購低廉泰達幣，協助詐團洗錢。

但事實上所謂穩定低價泰達幣卻全是詐團不法所得的贓款，警方更查出珠寶商林忠蔚與洪煌龍父子檔有金流往來，才能順藤摸瓜逮獲最上游洗錢的林男。據悉，林男負責營運資金與泰達幣供應商和客戶建立交易管道與員工管理，隨後再指派不知情員工外出向客戶取款，或由客戶以美金匯款，經會計確認點收無誤後，才會將泰達幣轉到客戶指定的電子錢包內，從中賺取價差與手續費。

而警方總計在洪姓父子檔與林姓珠寶商家中，共查扣近4千萬餘元現金與7條市價約2千萬餘元的金條，不法所得累計上看7千萬餘元。金條部分因林男本身從事貴金屬交易，未有直接證據能證明金條為犯罪不法所得，暫將金條發還給林男。全案已遭台北地檢署提起公訴，檢審正勾稽比對相關卷證，務將詐團成員一網打盡。

警方查獲贓證物泰達幣冷錢包（USDT）。圖與本案無關。（圖／資料照）

▲警方查獲贓證物泰達幣冷錢包（USDT）。圖與本案無關。

知情人士表示，詐欺產業鏈的形成，通常下端會由有幫派背景的成員組成詐團把持，由他們負責培養人員進行詐欺，等到被害人落入陷阱，掏出金錢後再由車手領款，並有監控人員在旁避免黑吃黑，隨後設下斷點，車手取得的款項至少得過2層收水才能進入主嫌的口袋，且成員間均互不認識。

最後主嫌將現金轉成虛擬貨幣脫手，讓金流轉往境外如中國、柬埔寨或緬甸等地，形成一條縝密的犯罪產業鏈。而詐團為了能將金流快速轉出，往往會「自動讓利」，自願降價讓其他人也能抽成，「反正對他們來說都是無本，只要錢能快速洗掉，少賺一點其實也沒關係」。

對此，洪煌龍被捕後遭到收押，台北地院日前裁定100萬元交保，並須電子監控；而璦瑪鑽石公司負責人林忠蔚，則未收押。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995。

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

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