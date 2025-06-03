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大陸 大陸焦點 特派現場

男童肚臍驚見「小黑點」！家長得知是「這生物」嚇壞：還好沒拔

蜱類主要棲息於草地、農田、森林等野外環境中，4至10月為活動季節。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲遭蜱蟲叮咬嚴重恐致死。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

大陸陜西省咸陽市一名男孩被媽媽發現孩子肚臍眼有黑點，剛開始以為是卡到髒東西，然而用棉花棒怎麽都弄不出來，直到用手電筒照亮後，才發現是活物，趕緊把孩子送到醫院。經過醫生處理，孩子肚臍眼內的東西被成功取出，發現是一隻蜱蟲。

綜合陸媒報導，該名男孩近日和家人出遊，回家後肚臍眼出現黑點。媽媽剛開始以為孩子卡到髒東西，嘗試用棉花棒取出未果，直到用手電筒照亮後，才發現是活物。經過醫生的專業處理，孩子肚臍眼內的東西被取出，就是蜱蟲。家長猜測是因為接觸小動物導致，直呼「很害怕，幸好自己沒有貿然拔出來。」

衛福部曾說明，蜱類主要棲息於草地、農田、森林等野外環境中，4至10月為活動季節。遭蜱蟲叮咬後多會出現皮疹、水腫性丘疹或小結節，紅腫、水皰或瘀斑，中央有蟲咬的痕跡，感覺搔癢或疼痛。大多數患者有噁心、嘔吐及食慾不振等消化道症狀和無力等情形，以發熱伴血小板減少為主要表現，其中少數重症患者可因多重器官衰竭導致死亡。

衛福部提醒民眾，應盡量避免在蜱類主要棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。如需進入此類地區，應當注意做好個人防護，如穿長袖衣服，紮緊褲腿或把褲腿塞進襪子或鞋子裏，盡量避免穿涼鞋，並於皮膚裸露處塗抹驅蟲劑，衣服和帳篷等露營裝備使用殺蟲劑浸泡或噴灑。如有蜱蟲叮咬史或野外活動者，一旦出現發熱、噁心、嘔吐等疑似症狀，應當及時就醫，並告知醫生相關暴露史。

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