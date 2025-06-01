鼓勵樂婚！　桃園龜山「愛『原』來是你」文物展

▲導覽解說。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龜山戶政事務所結合在地多元原民文化，自5月20日至6月6日舉辦「愛『原』來是你」結婚登記送好禮活動及原住民文物檔案展，展出戶籍史料與傳統文物，融合浪漫與文化，迄目前已吸引逾3,500人次觀展，展現桃園族群共融精神。

市府民政局長劉思遠表示，桃園市是族群多元共融的城市，龜山區更為原民人口集中地之一。根據統計，龜山區113年原住民人口為8,332人，較112年7,877人，增加 455人，年增長率約6%；且截至114年5月，有352人依《原住民身分法》新法取得原住民身分，另外，113年迄今結婚新人中，其中一方具原民身分者也多達146人，展現桃園尊重多元及共融的城市精神。

▲結婚專區導覽解說。（圖／民政局提供）

龜山區戶政事務所主任魏秀珠表示，桃園市為6都中最年輕的城市，粗出生率更連續5年，蟬聯6都第一。鼓勵樂婚，戶所舉辦520「愛『原』來是你」結婚登記送好禮活動與原住民文物檔案應用展，以傳統原民婚禮為主題，並用自然素材打造結婚拍照專區，融合傳統及浪漫元素，讓活動獲得熱烈迴響，開展至今已逾3,500人次觀展、臉書觸及更超過5,000人次。

「愛『原』來是你」展覽共分4大展區，「結婚專區」陳列阿美族及排灣族新人結婚禮服及穿戴飾品；「原住民戶籍資料區」，呈現日治時期迄今戶籍資料及各年代結婚證書樣式；「原住民文物區」陳列排灣族連杯、手工製作服飾以及在泰雅族生活中扮演著重要角色口簧琴等等；「時光迴廊區」則為從民國40、50年代原住民婚禮或豐年祭影像展，豐富文物，見證原住民族的文化傳承。

除了實體展覽，現場也舉辦圖騰貼貼樂親子活動，藉由遊戲讓民眾認識各族原住民服飾及圖騰，了解文化的差異與融合，邀市民朋友把握最後一週到場觀展，共賞臺灣原民文化之美。