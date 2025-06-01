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畢業服還沒脫「秒衝」漢堡王打工！百萬人感動慨捐388萬助升大學

穿畢業服在速食店後廚包漢堡　千名網友贊助美畢業生大學學費

▲18歲的高中男生畢業典禮後，他沒有與同學去狂歡慶祝，而是立即回到漢堡王打工。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

美國喬治亞州（Georgia）剛高中畢業的年輕人貝克（Mykale Baker），因在畢業典禮當晚立刻穿著畢業服返回漢堡王工作崗位持續工作而爆紅。他的行為不僅感動許多網友，也讓網友發起募款，短時間內為他籌得超過13萬美元（約新台幣388萬元），協助他完成升學夢想。

根據《紐約郵報》報導指出，整起事件發生於5月21日晚上，當時18歲的貝克剛從米爾斯溪高中（Mills Creek High School）畢業，幾小時後就回到喬治亞州達庫拉（Dacula）一間漢堡王分店值班。

當時貝克身穿畢業服與佩戴獎牌，手上則戴著塑膠手套，默默為顧客包裝餐點。這樣的畫面恰巧被一名顧客門多薩（Maria Mendoza）看到後拍下，隨即上傳至TikTok，引起廣大關注，短短20秒的短片吸引超過300萬次觀看。

穿畢業服在速食店後廚包漢堡　千名網友贊助美畢業生大學學費

▲影片拍攝者門多薩（左）與貝克（右）。（圖／翻攝自YouTube）

值得一提的是，當天晚上其實也是門多薩女兒的畢業典禮，門多薩在看到貝克在如此重要的一天仍選擇工作而非慶祝，深受感動。後續門多薩在募資網站GoFundMe發起一項名為「從漢堡王到大學夢」的募款活動，短短10天便湧入超過13萬美元，遠超原本設定的6萬美元目標。

門多薩在募款頁面寫下「當許多畢業生正與親朋好友慶祝時，這名年輕人選擇了責任。他不是為了出名才這樣做，而是因為他願意付出。」門多薩在受訪時也提到「我只是個母親，看到了他的堅毅與專注，覺得我有責任做些什麼來支持他。」

5月26日當天，門多薩親自前往漢堡王，向貝克展示募得的捐款。當貝克得知這筆資助將幫助他上大學時，不禁落淚。貝克在另一段影片中擁抱自己的母親與門多薩，表示自己原本打算因財務壓力休學一年，如今則有望直接進入技職學校就讀機械工程科。

貝克在鏡頭前表示「真的很感謝大家，我本來以為我沒辦法馬上上學，但現在我可以了。我從沒想過會有人這麼幫助我。」

根據募款頁面紀錄，將近千人捐款支持這名少年，許多人來自全美各地，甚至是完全素昧平生的網友。其中一名匿名捐款者留言寫道「這筆錢是給你的，不是給媽媽，也不是給教會或其他人。這是投資在你未來的資本，好好使用，未來你會有更多能力幫助別人。」

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