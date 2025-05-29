呂秋遠打破沉默！爆生母主動找做愛最佳地點　第一視角還原戀情

▲呂秋遠陷入私生子風波。（圖／ETtoday資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名網紅律師呂秋遠近日因私生子事件受到外界矚目，流量大幅下降，粉絲數從88萬減至85萬。對此，呂秋遠29日打破沉默回應，說明事件爆發前後情況，以及自己的想法，「我不會再針對這件事受訪」

他29日在臉書發表長文，詳盡說明事件始末，並反駁外界對他的指控。他表示，原本希望保護未成年子女，避免公開私生活，但生母散播不實訊息，並試圖透過律師要求他的客戶解約，他決定公開所有對話記錄，以攤開真相。

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呂秋遠在貼文中回顧事件經過，稱該女性於2023年初透過臉書聯繫他，並在面試後進入其事務所擔任實習律師。呂表示，該女性曾多次告白並主動追求他，甚至提出生育計畫，但他始終表明自己不希望有孩子。然而，在兩人發生性關係後，對方宣布懷孕並堅持生下孩子，隨後離職。

呂秋遠指出，孩子出生後，他立即辦理認領程序，但生母仍提告並公開相關錄音。他批評對方未顧及孩子未來，執意將私事曝光，可能造成孩子心理傷害。他強調，自己已經對外說明所有細節，不會再針對此事受訪。

【呂秋遠全文如下】

剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候。

原本我認為，這是個人隱私，基於未成年子女，我也不想傷害生母。所以，即便生母在網路上，不斷散布不實的訊息，甚至跟一個所謂的「楊律師」要求我的客戶對我解約、申訴我，那也就算了。其實我很早就想退休，這樣的不實指控，剛好可以讓我順勢下台，專心關注我身邊的人，也沒有不好。

然而，身邊知道實情的朋友，更重要的是我的家人，要我一定要為自己澄清，然而，生母可能忘記，跟我對話的所有訊息都還留著，一刀未剪，我沉默，只是不想被人當八卦而已，她竟然能這麼說。所以，我決定提供所有證據，攤開所有真相。

生母是在2023年1至2月左右，透過臉書的訊息跟我聯繫，她說，她現在在一家事務所實習，但是跟老闆處不好，剛好當時我也缺實習律師，於是就請她來面試。她那年35歲，之前在代書事務所上班過，看來很有經驗，於是我就請我們事務所的張律師擔任她的指導律師。我們事務所分成兩個樓層，平常我自己一個人在三樓，員工都在五樓，我是沒辦法遇到她的。

我跟她的line私訊， 是從上班後七天，也就是2023年3月7日開始，一開始只有談公務，不過，3月19日她就開始輕微告白，內容是這樣的，以下引用她的訊息，都是原文：「當年我面對必須選擇自己或選擇小孩時，我也選擇了自己，所以我的小孩沒有出生過，我今天也才能成為律師。」（03161823）

我那時候不太能確定，「我的小孩沒有出生過是什麼意思」，可能是因為她曾經懷孕過，但是不曉得什麼原因，沒有把小孩生下來吧！不過，這個跟工作無關，所以我沒回應什麼。

在3月19日，她直接發了輕告白的訊息：「如果你是一人公司，我還是會跟著你，直到你踹我出門那天。所以宇達不是重點。」（03190147）

我跟她說，沒問題，但是很多律師喜歡罵我，我也不知道為什麼，她要有心理準備。她回答我：「我知道，進來前我就知道了，跟了你，等於斷了自己很多的路。」（03190157）

在3月23日，我們同事一起去開庭，我領帶忘了在法院，她幫我收起來，然後發訊息跟我說：「上面有你的味道，所以不還了。」（03232232）

她到職才23天，但是這時候，我覺得這似乎是她的某些暗示，我沒多想，於是也就這樣了。3月26日，她直接告白說，「我已經被你迷暈了⋯⋯我很認真在演專業的員工了。」（03261834）這時候是到職26天。

接下來，她持續的發訊息告白，例如，「我電腦裡滿滿都是你的照片、那些我上班翻到第一天就暈了。」（03282024），甚至貼了最夯做愛地點給我（05161844），希望我帶她回家睡覺（03282027），各種追求訊息，紛至沓來，雖然我單身，但是我並沒有確定要跟她在一起，這件事就一直曖昧下去。



在3月30日，她正式告訴我一件關於前婚姻的事，我恍然大悟她說「小孩沒有出生過」是什麼意思了。她很擔心會有偽造文書的問題，聽到這個，我只安慰她，這應該是易科罰金，沒事的，不過，她還是擔心前夫會告她。（03302320、04212131）

對照以後發生的事情，其實也覺得很諷刺。

在發生關係前，她不斷的說著一些話，例如「你是這個世界最好的男人，所以我更不希望你被這個世界吞噬、少了你 世界應該會多了一抹灰、世界會多了很多很多悲傷、而且你收了我、我是你的、沒有你就沒有我、當全世界都背棄你的時候，只有我不會。」（04011353）「腦袋是你的武器，你的溫柔和善良讓你的武器更鋒利」（04011327）

她在4月2日，發了一串很長的訊息給我：「關於你的孩子，我覺得這是我這輩子唯一能為你做的事，所以徹頭徹尾想了一遍：

1.等你確定能夠信任我，真的想要的時候，我們可以來試。

2.即使你確定要我生，也不代表我能受孕，畢竟我36歲了，年紀越大對我來說只會越不利。

3.如果真有這一天懷孕了，我繼續工作，父親的孩子是誰，為了你的形象，同事不能知道，同事若問了，我也只會回答：「你不認識。」

4.你可以選擇讓你信任的人知道。我這邊不會有人知道孩子父親是誰，我不會吐口，包括我爸。

5.事先把改定親權的文件全部處理好給我簽名，生出來你認領。

6.為了你的形象，對外你還是說這是美國做的小孩。

7.我不會因為生你的孩子就想跟你結婚，婚姻不必討論。

8.以上純屬offer，不必有壓力，不要也無傷，我還是會死心踏地跟著你。」（04022048）

嗯，沒有10點，不合格。我確實不想跟她生孩子，所以我禮貌的回絕了他。她經常會以「想要、火在燒了需要處理、邪念又起」等等邀約，我沒有怎麼理會，即使後來還是發生了。

她會在給我的訊息裡批評同事，例如蔡律師一直想要離職，可能會背叛我。（05222215）她會把員工發生的事情跟我說，等於跟我告密與抱怨。也會批評我的秘書，說她哪裡做的不好，流程可以怎麼改善，認為秘書對她很有敵意等等。她更會嘲弄她的指導律師，覺得他的程度不好。她雖然說是為我好，但是我覺得才剛開始實習，不要介入太多，完全沒有想到，其實她的企圖心很強，是在以老闆娘自居，不過，我都只是聽聽，不會表示什麼意見，只是要她專心工作，不

要急著批評同事。不過，最讓我心碎的還是這句話：

「你已經被這個社會剝削得夠多了，我不想要參與這種多數暴力。」（04151411）

同學，你從四月以後所做的事情，不就是在發起、參與這種多數暴力嗎？

她自始至終都知道，我沒有要有孩子，她在5月25日還抱怨，「唉你就不讓我幫你生一個，每次看你那眼神我自己也心酸」（05251909），接著自言自語說「我說說而已，不用緊張，不是每個女生都急著用小孩綁架你、急著讓自己維持多年的身材走樣骨盆撐大尿失禁髮量變少變成黃臉婆老十歲，重點是還要戒掉咖啡因」（05251910）

我們平常只有開庭才會有機會碰面，到5月底，她的訊息越來越怪，包括「我以為我的綠頭牌被丟了」、「等皇帝翻牌子啊，後宮嬪妃不都這樣？」我的回應是：「我不是皇帝，我也沒嬪妃。」（06022126）。

她要我去跟她爸爸吃飯，我明確拒絕她，因為我認為我們沒有交往。她是這麼說的：「可不可以告訴我，你要我扮演什麼角色？只要你說，我都會做。接受你有三五個女人也可以我都會做跟別的女人一起服侍你？不過我說的是真的，你要後宮佳麗三千，我也是可以幫你物色的。」

各位，我的回應是：「你是在胡說八道什麼？」（06081334）

接著，她持續加碼，「昨天夢到情景劇，你在辦公室回訊息我在下面吃你的⋯他越來越硬⋯然後你面不改色繼續工作旁若無人，最後我坐上去了，他都射了，你還是在工作。」（06280746）我的回答是，「不太可能。」

當然，我們有發生關係，所以，在性關係發生10天後，她突然告訴我，她懷孕了，我的回應是，明確表示不要孩子，但是她開始態度完全轉變，以前對我的所有「甜言蜜語」，在這一刻全部崩塌。

「我想了很久，也列出生與不生的各種優缺點，聽到寶寶心跳時，這些都不重要了。寶寶既然來了，我會好好愛他，賺錢養他，他會姓林，你不需要付出一毛錢，也不用負任何責任，我可以保證不會有任何訴訟，我也不會像你的其他女友上媒體亂講話、影響你的生活，請安心。往後關於寶寶的事，都不會再打擾你。寶寶是我選擇的路，我很好，謝謝你。」（07221403）

很好，說得很好。既然她這麼決定，我也只能尊重，不過，如果往後要我認領，我應該也會同意，畢竟是我的孩子，不是嗎？

在她確定要生下來以後，她決定主動離開公司，她是這麼說的：「我現在能確定的是，拿不拿掉我都會離開你的事務所 。」（08020954）

她要離開，我也只能尊重。對我來說，這是非常意外的事情，既然她強迫我要進入她的人生，確定要生下來，她要消失，那麼就等她生出來，要我認領再處理好了。

10個月後，我輾轉知道孩子出生了。基於她之前說，不希望我打擾，所以我沒有動作。後來，她委託律師提出認領，即使跟她之前說的不一樣，我也立刻同意，並且到台大醫院、戶政事務所辦理。認領都辦好了，然而，她不撤告。她表面上的理由，是希望法院留個紀錄，確認她曾經有提告過，但是，事實上的理由就是，她要把這件事公開。她或許認為，呂大律師最害怕媒體公審，公開以後，我就會乖乖聽話就範。

裁定下來以後，雖然家事裁判不應該公布當事人姓名，不過就是這麼湊巧，法院「忘了」遮蔽我的名字。果然，東森新聞雲開始詢問我，有沒有這件事，我立刻承認，而且說，這是隱私，不予置評。

本來就是隱私，我為什麼要把我怎麼發生、對象是誰、怎麼認領這個孩子，通通公布在陽光下？我希望保護這個孩子，不要讓孩子以後可以在網路上找到這些資料。

幾天後，我的律師跟我說，據說媽媽要接受鏡週刊的專訪，我聽到這個消息，覺得很疑惑，於是我透過跟她熟識的律師聯繫（就是那個之前她頻頻打小報告的蔡律師），問問看到底發生什麼事，蔡律師要我直接聯繫她，於是我打了電話，看到了題目，這題目之噁心、之可惡，各位可以看看：

「一、請問能否敘述與呂交往時間及過程？他用了哪些慣用手法玩弄女性感情？

二、請問呂在得知有小孩，到小孩出生後，展現態度如何？

三、請問能否敘述提告過程始末？官司中呂是否用了什麼手段耍賴？

四、判決書曝光後，呂並未正面回應，僅說是私事，且稱女方都沒意見，請問關於他的說法，您的看法如何？

五、請問能否提供呂欺騙您及其他女性感情的證據？」

請問，這什麼題目？根本就是要我死的題目，充滿了偏見、噁心與莫名其妙。往後孩子看到訪談內容，生母批評生父，她要怎麼活？於是我跟生母討論，她要不要接受專訪。她說，這是表哥介紹的，所以一定要回，但是她可以用和平的方式回應，因此，在她寫完以後，我看過，然後發回給鏡週刊，也就是生母那五點聲明。

當然，事後我有跟鏡週刊高層詢問過，他們記者根本沒有給這些題目，她竟然自己設計題目，把她想攻擊我的內容放在題目裡，讓鏡週刊記者背黑鍋，這又是後話了。

接下來的一個星期，她會發孩子照片給我，也會讓我跟孩子視訊。不過，連日來的媒體網路，還是讓我睡眠出現一些障礙，所以我去身心科就診。當天下午，我跟生母聊天，她問我在幹嘛，我回她，剛剛去看身心科，拿點藥。醫生建議我，暫時先不要跟生母見面，因為有創傷。她安慰我，的內容是這樣的，超級感人。

「沒事，兩天就有新的東西蓋過去了。沉住氣吧。這些都沒有意義。口舌之爭。你好好休息，運運動出國耍耍廢。還有，不要專注在負面垃圾，你還是有很多朋友粉絲是真心祝福你的。只是某些人講話比較吵，不代表他們是大宗，那我告訴你，你粉絲都好好的原封不動好咩，不要鑽牛角尖，說白了那些人就是忌妒你，記者如果找到我的事務所來，那我就裝死否認囉？」（04251509）

這種PUA的煤氣燈手法，當真發揮到淋漓盡致，我完全都相信她，我不會繼續被她傷害。不過，結果當然不是如此。

當然，後來她把我的就診過程，寫成我有憂鬱症，這又是另外一個故事了。

接著，星期六，是關鍵的一天。她問我，下週叫我參加他們家人的母親節聚會，在宜蘭，都決定好了。我當下的反應是為難，原因當然是，我才剛剛被你傷害過，互信基礎非常低，醫師還建議我暫時不要跟生母見面，一下子就要我見你們全家人，特別是教唆你找週刊傷害我的表哥，那是怎樣？況且，我媽媽也要過母親節，就不能循序漸進處理嗎？

她當下應該是憤怒的，因為她的意思是，我難道要等孩子成年才看嗎？我急忙反駁，說不是的，我是希望慢慢來。

4月27日，她還傳了逛市場的照片給我。第二天，也就是週一，我請秘書匯款30萬給她，我也寫了訊息跟她說，但是就在中午要匯款的時候，我們家律師通知我，她的第一篇爆料來了，我看了她的臉書，差點吐血身亡，於是終止匯款，我大概開始擔心，孩子已經成為生母的籌碼，把她全面封鎖。你都沒當我是孩子的爹了，我要怎麼跟你好好當友善父母？

接著就是她的10點連載，我越看越吐血，根本不是她說的這樣，但是我忍住不回，因為到此，我還是覺得是私事，不用回應，任他打、任他罵，即使一堆網紅蹭流量，努力罵我酸我，還有因為政治原因，對我百般侮辱的網軍，我也都算了。這十幾年的努力，全部被抹黑殆盡。

連續攻擊我10天以後，我什麼都沒說，即便記者打電話給我，我都忍住不說，不願意在公開場合批評她，揭露真相，避免她太難看。可是，她放出錄音，真的是太過份。

那天的情況是這樣。有網友突然莫名其妙罵我，說我怎麼可以說孩子是「受精卵」。我也覺得莫名其妙，才知道生母把私下偷錄的談判過程，擷取部份，放到網路上去。

欸，等等，我真的不知道有錄音這種事。我向來不會去偷錄別人說什麼，她怎麼可以這麼做？況且，把錄音放出來的意思是什麼？讓我人格毀滅？好啊！我真的沒差，都成年人了，要為自己做過的事、說過的話負責。可是生母，你有沒有考慮過孩子？未來她聽到這些怎麼辦？你要她恨我一輩子，還是覺得自己根本不該出生？現在這些私事已經流傳在網路，眾人存檔錄音，孩子以後會不會被取綽號？會不會被嘲笑？你有想過嗎？

你沒有。因為你只愛自己，孩子根本不是你考慮的對象。你一心只想結合楊律師與眾多網紅鬧大，你根本沒想到孩子的未來，還有她跟爸爸的關係。你愛孩子？你愛的，只是自己。

看著你亂說我有九億，你的家人說，孩子是我唯一的繼承人，我真的感到害怕。你的心裡，對於到底設計了多久？

其實繼續沉默，本來也無所謂。但是第一天上班就開始蒐集我的照片，沒事就會想跟我發生關係，找做愛最佳地點的人是誰？要不要好好想想再說？我會把所有訊息保留不刪，好好的給所有人看看，你到底是在上班，還是在設計老闆？

小孩的出生，我尊重生母的決定，最終爆發這些新聞的種種一切，我也虛心接受大家對我的評論話就說到這裡，這篇文章已經完整表達我的想法，因此我不會再針對這件事受訪。

各位，端午節快樂！