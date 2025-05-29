　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

▲▼疾管署提醒，民眾切勿輕易提供個資或加入不明群組。（圖／疾管署提供）

▲疾管署提醒，民眾切勿輕易提供個資或加入不明群組。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情來勢洶洶，也掀起民眾的緊張意識，近期臉書等社群網站上出現至少3起模仿疾管署、衛福部的假帳號，宣稱請大家協助防疫要求民眾提供個人資料或者加入群組。疾病管制署今（29）日特別呼籲，這些非官方發布訊息，請民眾切勿輕信。

近來不少民眾感染新冠就醫，疾管署坦言這波新冠疫情快速升高超乎預期。副署長羅一鈞今日表示，目前推估本周就診恐上看6萬人次，且依據健保資料等數據推估，這兩個月間（5/25-8/9）累積新冠就診將達171萬人次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接下來端午連假，民眾返鄉出遊、往來頻繁，疾管署也再次提醒民眾配合「自主口罩建議」，當進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所等3地點建議戴口罩。但也因為疫情緊張、民眾高度關注，近期社群網站上陸續竟出現模仿疾管署的社團粉專。

疾管署今日特別示警，頭像或名稱模仿疾管署之社群帳號，或是以防疫為理由，透過社群帳號要求民眾提供個人資料或加入群組，均非官方發布訊息，請民眾切勿輕信。

假粉專包括「衛福部抗疫專欄」，以及使用疾管署標誌的「衛福部（防護中藥）」，還有「防疫特工小隊」在號召民眾加入社區防疫，任務包含到店巡查防疫措施、拍照回報漏洞點等，文末附上加入表單。

羅一鈞表示，疾管署已經向臉書檢舉，也依照規定流程回報數發部網路詐騙通報查詢網，由於相關粉專尚無明確犯罪事證，會持續追蹤檢舉結果，並留意後續是否有受害人通報，再和數發部保持聯繫。

羅一鈞也說，民眾應該避免使用和衛福部、疾管署相似的名稱與頭像，恐遭誤認是官方粉專，衍生網路詐騙疑慮，也避免民眾不慎上當。

疾管署提醒，疾管署官方社群帳號(臉書、LINE、IG等)均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組，請民眾看到相關資訊時，務必確認發布帳號之真實性，並切勿提供任何資料或點擊不明連結，避免權益受損。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／下班注意！新北工地大樓火警　交通嚴重阻塞
海軍少尉「逾假未歸」人間蒸發　家屬急報案
台中2歲嬰成「植物人」！47歲母無助落淚
端午連假放晴防午後雷雨　下周又有鋒面「全台濕答答」
羞！蔣萬安開扭蛋驚見按摩棒　下令商業處開抓防18禁入侵學區
台鐵誤點！　竟是「接班司機員不會開」
快訊／南韓軍機「避免撞民宅」後墜毀　全員4人罹難
李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

北港高中繁星放榜成績斐然　多位學生圓夢國立科大

家寧男閨蜜遭爆「金主爸爸」包養！本人39字回擊：對此很驕傲喔

端午連假放晴防午後雷雨　下周又有鋒面「全台濕答答」

2025桃園城市變裝嘉年華！5/30可愛人偶陪你提前慶端午　6/7、6/8變裝可免費玩Xpark、手信霧隱城

青少年遠離菸害！花蓮230店家簽署「不販售菸品予未滿20歲者」

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

2月女嬰手術後變植物人！母淚討公道　可憐「錢錢」現況曝

花蓮擴大「凍卵補助計畫」對象　新增7大類保障女性生育權

台23線望通嶺路段災害搶修　6/2~6/30每天整點放行10分鐘

北港高中繁星放榜成績斐然　多位學生圓夢國立科大

家寧男閨蜜遭爆「金主爸爸」包養！本人39字回擊：對此很驕傲喔

端午連假放晴防午後雷雨　下周又有鋒面「全台濕答答」

2025桃園城市變裝嘉年華！5/30可愛人偶陪你提前慶端午　6/7、6/8變裝可免費玩Xpark、手信霧隱城

青少年遠離菸害！花蓮230店家簽署「不販售菸品予未滿20歲者」

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場　用餐抽度假村3天2夜住宿券

台灣「黃金世代」男排世壯運摘金　「黑狗」陳建禎曝未來動向

央行示警！川普對等關稅　3大連鎖效應緊盯壽險業承壓

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

Tommy淪小王風波神隱半年現身了！YT更新喊「調整步驟重新出發」

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

從82飆到100公斤挑戰極限！　台南蕭有緯世壯運奪柔道銅牌

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

生活熱門新聞

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「從來沒領過任何1塊錢的頻道收益」　家寧最新8分鐘反擊全文一次看

梅雨季最強雨彈來襲！明冷舌現蹤雷雨再升級

控Andy劈腿！家寧「默默1舉動」被抓包　全場笑爛

范成章昔「IG限動慶祝孩子誕生」照片曝光

今鋒面掃全台！　「下最大」地區曝

雷雨+強風！鋒面到了北台恐大豪雨

超愛日本「台灣排第3」！一票台人飛上癮：今年去5次

2月大嬰手術竟成植物人　母控彰基醫拖6分鐘無作為

台大學霸打造毒品電商帝國！她揭1細節：PChome哭了

訂位報「周公的周」店員聽不懂！副教授改口秒成功

快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上

UNIQLO「暗黑禁忌」顧客超容易犯！

更多熱門

相關新聞

快篩過期可以用？醫：一年內都可以

快篩過期可以用？醫：一年內都可以

新冠疫情升溫，民眾狂抱怨買不到快篩，也有大批網友關心過期的是否可以使用？對此，感染科權威、中國附醫感染管制中心副院長黃高彬直言，過期半年到一年的都還可以使用，至於偽陽性和偽陰性問題本來就存在，所以如果年長者等高危險群若症狀明顯，又篩出陽性，最好還是要吃抗病毒藥物。

快篩廠商遭爆「3天拿許可證」股票上漲！食藥署：審查歷時10個月

快篩廠商遭爆「3天拿許可證」股票上漲！食藥署：審查歷時10個月

莊人祥：新冠至8月初估170萬人確診　

莊人祥：新冠至8月初估170萬人確診　

食藥署長回應快篩荒：本周內把量補起來

食藥署長回應快篩荒：本周內把量補起來

新冠再爆發「急診壅塞」恐重演！衛福部：已動員醫療體系準備

新冠再爆發「急診壅塞」恐重演！衛福部：已動員醫療體系準備

關鍵字：

疾管署假帳號新冠疫情新冠防疫新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面