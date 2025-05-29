防疫出現「假粉專」討民眾個資　疾管署：都是詐騙別點開

▲疾管署提醒，民眾切勿輕易提供個資或加入不明群組。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情來勢洶洶，也掀起民眾的緊張意識，近期臉書等社群網站上出現至少3起模仿疾管署、衛福部的假帳號，宣稱請大家協助防疫要求民眾提供個人資料或者加入群組。疾病管制署今（29）日特別呼籲，這些非官方發布訊息，請民眾切勿輕信。

近來不少民眾感染新冠就醫，疾管署坦言這波新冠疫情快速升高超乎預期。副署長羅一鈞今日表示，目前推估本周就診恐上看6萬人次，且依據健保資料等數據推估，這兩個月間（5/25-8/9）累積新冠就診將達171萬人次。

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接下來端午連假，民眾返鄉出遊、往來頻繁，疾管署也再次提醒民眾配合「自主口罩建議」，當進入醫院診所機構、搭大眾運輸、人潮擁擠室內場所等3地點建議戴口罩。但也因為疫情緊張、民眾高度關注，近期社群網站上陸續竟出現模仿疾管署的社團粉專。

疾管署今日特別示警，頭像或名稱模仿疾管署之社群帳號，或是以防疫為理由，透過社群帳號要求民眾提供個人資料或加入群組，均非官方發布訊息，請民眾切勿輕信。

假粉專包括「衛福部抗疫專欄」，以及使用疾管署標誌的「衛福部（防護中藥）」，還有「防疫特工小隊」在號召民眾加入社區防疫，任務包含到店巡查防疫措施、拍照回報漏洞點等，文末附上加入表單。

羅一鈞表示，疾管署已經向臉書檢舉，也依照規定流程回報數發部網路詐騙通報查詢網，由於相關粉專尚無明確犯罪事證，會持續追蹤檢舉結果，並留意後續是否有受害人通報，再和數發部保持聯繫。

羅一鈞也說，民眾應該避免使用和衛福部、疾管署相似的名稱與頭像，恐遭誤認是官方粉專，衍生網路詐騙疑慮，也避免民眾不慎上當。



疾管署提醒，疾管署官方社群帳號(臉書、LINE、IG等)均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組，請民眾看到相關資訊時，務必確認發布帳號之真實性，並切勿提供任何資料或點擊不明連結，避免權益受損。