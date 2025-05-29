他抓包家寧「自爆拗Andy錢」　網怒見關鍵人：真的沒毛病

▲家寧、Andy鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級家寧今（29日）第三集上線，8分鐘影片指控Andy扭曲事實，自曝她個人接案140個遠高於Andy個位數，卻領著同樣薪水；她也澄清沒有與異性有任何逾矩行為，並痛批Andy只為了維護自己暖男形象。而網友看完後依舊不買單，痛批「這不就是在說，公司從頭到尾都在獨厚家寧、邊緣化Andy嗎？」

一名網友看完家寧第三集影片後，接著在Threads表示，家寧個人接案有140個，但Andy就只有個位數，「這不就是在說，公司從頭到尾都在獨厚家寧、邊緣化Andy嗎？」

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原PO搖頭直言，沒聽過有公司如此運作，140個商案只給家寧，把另一位創辦人晾在一邊，「家寧還想裝沒事？這部影片根本就是在邊說明邊自爆，直接證明，你們真的有在拗Andy的錢。」

最後，原PO痛批「別再假裝什麼都沒發生，你們撇得再乾淨，影片內容都在打你們自己的臉！」

底下網友嘆道，關鍵人就是經紀人也是家寧妹妹，「我相信一個會說實話的人，是不會只照稿念的」、「公司的經紀人是家寧她妹，所以身為姊姊的家寧接了140商案，還真的沒毛病」、「為何拍影片澄清，結果越來越糟」、「你們家的人沒接業配也沒有參與拍攝，就可以領50%？這邏輯是？」「然後...文案、拍攝、剪輯都是Andy做的」、「查一下140個都有報稅嗎」、「能接那麼多商案，還不是因為影片的企劃不錯」、「想問140個商案的收入帳目在哪裡」、「沒有跟Andy拍片，誰認識她...去哪接商案」。

面對家寧的影片，Andy經紀人回應，「眾量級的YT頻道收益，Andy老師以個人帳戶收款之相關資料，三月底早已全數交給法院進行查帳。張小姐今日的回應對比她之前的說法漏洞百出，Andy老師不想隨之起舞，持續浪費社會資源。張小姐在影片中的質疑，請您與公司（張媽媽）提出資料至法院，我們法庭見。」