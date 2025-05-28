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六月初好運降臨！　「四大生肖」貴人加持　準備起飛

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲6月份開始，哪些生肖有累積財富的好運！（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

隨著五月邁入尾聲、六月初悄然到來，星象能量逐漸轉換，不少生肖在職場、財運和人際關係上迎來轉機，特別是屬龍、馬、猴、狗的朋友，有望在月底前後抓住重要機會、化壓力為成長動力。《搜狐網》盤點出這波「轉運時刻」，看哪些生肖將乘勢而起、迎來亮眼表現！

生肖龍：貴人加持　機運來臨
屬龍者近來職場氣場強盛，創意與教育領域者特別受上級賞識。28日是推進延宕專案的關鍵時機，團隊合作的建議容易被採納。務必注意細節與檔案備份，接下來，創業中的龍族應關注科技與傳統產業結合的跨界合作。

生肖馬：壓力變動力　挑戰藏轉機
屬馬的朋友面臨高壓期，但也蘊含新機會，近日可能突接任務，需快速應變。從事銷售、外貿者有望簽大單，合約條款需謹慎。與同事互動忌躁進，多聽取建議。自由工作者可拓展網路客源，線上平台潛力大。

生肖猴：創意突圍　新局開展
屬猴者靈感滿點，迎來職場上升期，五月底非常適合啟動新案或提出創新構想，IT與新媒體人將有機會被看見。會議中勇於表現創意將吸引關注。需警惕時間分配，避免多頭馬車。求職者宜探索新興產業或跨界機會。

生肖狗：穩步進帳　實力發揮
本月屬狗者進入收穫期，五月底六月初前後財務相關工作進展順遂。會計、審計人員特別能抓出資料盲點，及時防範風險。需強化流程控管，審批過程留存紀錄。正值職場轉型者宜參與專業訓練，月底前有機會獲得獵頭青睞。

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