荒淫里長砲兵團！　「群組極樂照」流出

▲喬天鼎（右四）帶著台灣青年和商人到對岸參加寧台創意交流會活動。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

至於爆料人的另一指控，就是喬天鼎頻繁到中國大陸考察，到底考察到了什麼？據悉，他和另一群已婚男士，組了一個群組，分享旅遊所見所聞，比如去年的中國大陸行中，可從其中對話嗅出端倪。

該趟行程中，喬天鼎和兩名友人組成旅遊團，前一晚還喝醉、吐在車上，害友人得賠償司機人民幣200元（約新台幣830元），但依舊不減他的興頭。當天下午，喬天鼎直接問了友人「三樓有打手槍的（服務）對不對？」「他跟我說有（人民幣）599（約新台幣2,500元）和799（約新台幣3,300元）的。」友人則回：「（人民幣）299純按摩，599的有輕功（指愛撫）、799的按小頭。」

▲喬天鼎到中國大陸考察，並和友人分享按摩場所的價格和服務。

於是喬天鼎便前往三樓，並選擇人民幣799元的服務，且向友人隨時報告進度，「她幫我放水洗澡」「可是奶好大」等，接著喬天鼎就沉默了些許，直到友人催問進度，喬天鼎才回，「我跟她喊加300。」還發表事後心得，「嗯，處理了。」「奶好大。」「這個還可以脫下來摸奶。」

▲喬天鼎夜裡狂歡，拍了不少春光外洩的美照。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

荒淫里長砲兵團4／荒淫里長政商關係曝光 極樂群組炫耀「1天3次」

荒淫里長砲兵團5／政二代接棒爸爸選里長 遭質疑「海外極樂」開銷從哪來？