夫妻遭撞1死1重傷！智商6歲兒天天找爸媽　他哽咽盼社會送暖

記者林東良／台南報導

台南玉井老街20日發生嚴重車禍，50歲嚴姓男子疑似癲癇發作失控暴衝，撞上張姓夫妻，造成丈夫當場死亡、妻子重傷住院治療，留下唯一「智商僅6歲」的27歲心智障礙兒子，這個的大男孩喪父、母重傷，天天找爸媽、拒絕練琴，讓照顧他的樂團老師哽咽呼籲：「希望社會伸出援手，給他們一點勇氣活下去。」

▲張男生前每日為兒錄影練琴，影片傳給團長楊正安調整曲子，成了最後一段父子記憶。（圖／楊正安提供，下同）

張家人原本住在台中，為了兒子的音樂夢想，9年前兒子加入南瀛民族樂團後，父母每週六風雨無阻帶他南下台南團練，3年前更舉家搬來定居。父親張男甚至每日親自拍攝兒子練習古箏的影片，傳給團長楊正安協助調整曲目，「這些影片沒有一天間斷過」，楊團長哽咽說，誰也沒想到，那段錄影竟成為父子的最後一段記錄。

「剛來團練他像機器人一樣，現在能獨當一面了！」楊正安說，張男兒子患有自閉症，雖然已經27歲，但生活無法自理，連一個人去7-Eleven買東西都做不到。意外發生後，他幾度拒絕練琴，天天哭著問老師爸爸媽媽什麼時候回來，即使看到新聞，也仍相信爸媽「只是住院了」。

目前張母雖從加護病房轉出，預計仍需手術治療，兒子暫時由80多歲的祖母照顧。楊正安指出，這家人過去為兒子的成長無怨無悔，如今命運無情襲來，令他無法坐視，經與家屬討論後，決定由南瀛民族樂團發起募款，希望能幫張家一臂之力。

目前善款可匯入「南瀛民族樂團」帳戶，南瀛將開立正式收據並依規回報國稅局，未來捐款將由社會賢達陪同轉交母親簽收，盼社會善意能接力守護這個破碎家庭。

【捐款資訊】戶名：南瀛民族樂團

銀行：合作金庫銀行開元分行（代碼006）

帳號：5230-717-111021

備註：請先電話聯絡 06 236 9672詢問並寫明捐款對象及捐款人姓名、電話、地址以利寄發收據