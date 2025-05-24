情緒低落到金門大橋！女報案「可以救救我嗎」　消防暖男陪伴救命

▲一名女性深夜前往金門大橋，還打給消防局求救，經消防人員溫柔陪伴，化解危機。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

母親節前夕，金門有一名女子心情低落，凌晨00時51分趁小孩睡著時走到金門大橋，她打電話給消防局哽咽求救「你可以救救我嗎……」。當值指揮中心派遣員徐書偉、李昆峰隨即展開應變，除迅速通報出勤單位外，並於線上持續安撫報案人情緒，最終由金寧分隊出動救護車前往金門大橋現場，成功接觸報案人並化解危機。

整起事件歷時數分鐘，報案人反覆在電話中低聲哽咽呼喊：「你可以救救我嗎……我真的不知道該怎麼辦……」雖然語意模糊，但派遣員馬上辨識出其情緒狀態與風險程度，以冷靜穩定的語氣耐心對話，爭取寶貴的救援時間。

具有多年派遣經驗的隊員徐書偉，本身育有兩名子女，當時在電話中聽見對方提及「小孩在家睡著了我才出門的」，深有所感。他坦言：「那一瞬間，我不是用消防員的身份，而是用一個父親的心情去陪伴她、理解她。」他以溫柔且堅定的話語回應報案人：「妳願意打這通電話，就已經很勇敢了。我陪妳等，我們一定會幫妳。」這樣的支持，使報案人逐漸平穩下來，並配合等候救護人員到場。

數分鐘後，救護車抵達現場，成功與報案者接觸，確認其人身安全無虞後，電話才正式結束。整起通話過程中，兩位派遣員始終保持線上聯繫，展現高度耐心與服務專業。

局長呂英華表示，對於常人平凡無奇的每一日，生活周遭的每個角落都可能正發生意想不到的事故，而每個事故都經由指揮中心派遣員接收第一時間的報案，也意味著每位派遣員隨時都可能接受著意外事故的負面能量，卻必須要用正面積極的態度面對處理；此案雖非典型火警或事故，卻凸顯119報案專線在精神與心理危機處遇上的重要性。

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