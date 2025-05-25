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「新莊大拜拜」路徑出爐　地藏庵遶境2天…警籲避開路段

▲▼新莊地藏庵將舉辦2日遶境活動，警籲避開路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊地藏庵將舉辦2日遶境活動，警籲避開路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區年度盛事、俗稱「新莊大拜拜」的地藏庵文武大眾爺遶境活動，將在明日（26日）起一連2天盛大舉行。遶境隊伍將分新莊、頭前、中港3條路線，行經新莊區各主要街道，預計活動時間將長達12小時以上。新北警交通大隊提醒用路人，遶境期間部分路段將出現交通壅塞，建議盡量避開相關交通瓶頸，改道行駛台65線、環漢路與新北大道等替代道路，以維護交通順暢與安全。

新北警方指出，根據過往經驗，此次地藏庵遶境活動將對新莊區的交通帶來不小衝擊。主要交通瓶頸路段、路口及時段預估如下：
5月26日（週一）暗訪：
* 中午12時至下午4時： 中正路與中港路口、明中街與民樂街口。
* 傍晚6時至晚間10時： 中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）、豐年街沿線、瓊林路沿線。
5月27日（週二）日巡：
* 中午12時至下午4時： 中港路（公園一路口至中華路口）、化成路（頭前路口至新北大道路口）、中正路與化成路口。
* 下午4時至晚間8時： 中華路與富貴路口、中華路與中央路口、中港路（中央、富貴、中原路口）。
* 晚間8時至12時： 明中街與民樂街口。

新北警提醒，遶境期間若行經上述管制路段時，務必遵守現場執勤員警與交通管制人員的指揮及引導，以確保行車順暢與安全。建議民眾可收聽警察廣播電臺（FM104.9），隨時掌握最新路況資訊，或提前規劃改道路線，選擇替代道路通行，以避開壅塞時段與路段，共同維護新莊地區的交通秩序。

▲▼新莊地藏庵將舉辦2日遶境活動，警籲避開路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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