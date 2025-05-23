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78歲董事長猛撞1人6車！只受輕傷應訊裝糊塗　全答「這6字」

▲▼77歲邱姓男子開車暴走，撞上1公車、2機車以及3汽車，還有路旁行人也遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲貿易公司董座肇事撞1人6車，面對警方詢問全回忘記了。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正區重慶南路1段今(23日)下午2時許發生重大車禍，1輛轎車突然暴衝，先撞上2部機車，然後又高速衝撞前方正在停等紅燈的公車、3台自小客車，還波及1名行人，警消到場後將8名傷者分別送往醫院，所幸傷者僅肢體擦挫傷，但是78歲的駕駛，也是一家資本額近2億的貿易公司董事長，對於案發說明避重就輕，接受警方偵訊時裝糊塗，全都回答「不清楚、忘記了」。

警方調查，78歲的邱姓駕駛開著進口轎車，從中山區準備返回懷寧街住家，行經北市中正區重慶南路1段、武昌街口，離家門口僅300公尺，車子卻突然暴衝加速，先撞上2部機車，再撞上前方正在停等紅綠燈的公車以及3台自小客車，另外也有2台機車，還有一名行人被撞飛導致骨折。

警方到醫院對邱姓肇事駕駛進行偵訊，但是邱姓肇事駕駛竟然對於事發過程表示「不清楚、忘記了」，邱姓男子對於警方確認製作筆錄身份、年紀以及住處都可以對答如流，但是對於案發經過則避重就輕。

▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛獲救畫面曝光。（圖／記者民眾提供，下同）

▲貿易公司老董肇事撞1人6車，當場被2位民眾救出，但是送醫後面對警方詢問全回忘記了。（圖／記者民眾提供）

警方當時詢問邱姓男子，當時車禍發生時的經過、車禍當下車上所發生的情況，邱姓男子全部以「不清楚」、「忘記了」含糊帶過，面對其他偵訊也均以此回應方式與警方應答。

對於邱姓男子當時發生嚴重車禍，目前也將等被害人傷勢告一個段落，如有要提告，也將依照規定受理，屆時如果有民眾提出相關告訴，也將會依規定將邱姓男子函送法辦。

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