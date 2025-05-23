蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

記者葉國吏／綜合報導

日本兵庫縣姬路市水族館近日因一段展現魚類自然習性的影片，在網路上掀起熱潮。短短11秒影片，吸引近千萬人次觀看，還被台灣網友轉貼到臉書，被戲稱是「蔣公設計」的。

▲日本兵庫縣姬路市水族館「逆流而上」設計網路爆紅。（圖／翻攝X／@T98ver2，下同）

影片由日本網友「T-98」於16日在社群平台「X」（前Twitter）分享，內容是他參觀姬路市水族館時拍攝的。水槽設計非常特別，部分區域的水位每隔半小時下降，形成小型瀑布。魚兒為了前往另一處水域，只能展現習性，沿著瀑布「跳躍」逆流而上。水槽旁還設有解說牌，說明水族館模擬自然環境的用意。

網友看了影片後反應熱烈，留言不斷湧現：「看到魚兒跳躍的畫面，真的可以看一整天！」、「設計這個展覽的人一定是天才！」、「魚居然能飛起來，太可愛了！」、「這種展覽不僅有教育意義，還非常有趣，甚至可能促進魚類行為研究。」

這段影片除了在日本造成熱議，也吸引台灣網友的注意。台灣知名臉書社團「日本行銷最前線」版主李仁毅日前轉發，引來大量討論。有網友幽默地將魚兒的跳躍行為與台灣文化結合，紛紛吐槽「蔣公監製」、「鮭魚看蔣公逆流而上」、「蔣公示範逆流精神」。

▲網友戲稱這是蔣公設計的。（圖／翻攝臉書／日本行銷最前線）

姬路市水族館在接受日本媒體採訪時表示，這款「網紅」水槽的設計靈感來自野外河流。當水位升高時，魚兒可以自由游動；水位下降後，則必須展現逆流跳躍的本能。水槽內飼養的魚類包括香魚和平頜鱲（學名：オイカワ，別稱追川、溪哥仔），牠們在自然界中也具備逆流而上的習性。水族館希望透過這樣的展示，讓遊客更了解魚類的行為，並提供寓教於樂的觀賞體驗。