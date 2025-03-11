剛宣布停產！Chromecast爆全球災情　Google急籲：別恢復原廠設定

▲Google Chromecast示意圖。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Google上月宣布旗下產品Chromecast停產並下架，將由全新的 Google TV Streamer（4K）接替。沒想到，Chromecast於10日開始無預警發生故障，許多用戶無法連線使用。對此，Google表示，目前正在修復程式，並呼籲不要將設備恢復成原廠設定。

據外媒報導，許多Chromecast用戶10日開始無法將影片內容投射到裝置上，且出現奇怪的身分驗證錯誤，並因不斷嘗試錯誤而恢復原廠設定，想藉此進行排錯。

除了外國用戶出現災情，台灣也有不少網友在threads發文抱怨，Chromecast 2代於9日晚間無法連線，畫面直接顯示是「不信任的裝置」、「無法通過驗證，可能是因為裝置韌體過舊」等通知。

有網友聯繫客服，卻得到需用手機將Chromecast恢復到3月9日前才能連線，但仍無法播放，且手機一恢復正常日期，就無法再次找到Chromecast的裝置，氣得大罵「看來這個設備是可以丟了！有人推薦其他設備嗎？」

外媒指出，Google針對此次的災情表示，已意識到Chromecast 第二代和 Chromecast Audio的問題，目前正在努力修復中；並呼籲用戶不要將裝置恢復到原廠設定，請耐心等候修復完成的通知，「如果您已將裝置恢復原廠設置，我們將盡快提供恢復設備設定的引導說明」。