　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情　Google急籲：別恢復原廠設定

▲▼參加新聞雲App舉辦的《第19屆北區舞展網路人氣票選》投票為隊伍集氣，就有機會抽中Google Chromecast。（圖／活動小組）

▲Google Chromecast示意圖。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Google上月宣布旗下產品Chromecast停產並下架，將由全新的 Google TV Streamer（4K）接替。沒想到，Chromecast於10日開始無預警發生故障，許多用戶無法連線使用。對此，Google表示，目前正在修復程式，並呼籲不要將設備恢復成原廠設定。

據外媒報導，許多Chromecast用戶10日開始無法將影片內容投射到裝置上，且出現奇怪的身分驗證錯誤，並因不斷嘗試錯誤而恢復原廠設定，想藉此進行排錯。

除了外國用戶出現災情，台灣也有不少網友在threads發文抱怨，Chromecast 2代於9日晚間無法連線，畫面直接顯示是「不信任的裝置」、「無法通過驗證，可能是因為裝置韌體過舊」等通知。

有網友聯繫客服，卻得到需用手機將Chromecast恢復到3月9日前才能連線，但仍無法播放，且手機一恢復正常日期，就無法再次找到Chromecast的裝置，氣得大罵「看來這個設備是可以丟了！有人推薦其他設備嗎？」

外媒指出，Google針對此次的災情表示，已意識到Chromecast 第二代和 Chromecast Audio的問題，目前正在努力修復中；並呼籲用戶不要將裝置恢復到原廠設定，請耐心等候修復完成的通知，「如果您已將裝置恢復原廠設置，我們將盡快提供恢復設備設定的引導說明」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
551 2 1342 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Uber確定不買台灣Foodpanda！　得付82億分手費
Andy開戰！一排YTR斗內力挺　家寧IG粉絲狂掉
網瘋傳「定了！最遲6月全民普發1萬」　正確資訊曝光
快訊／金秀賢公司二度發聲：立場不變！
TOYOTA「全新電動休旅」發表！　尺碼空間不輸RAV4　
國中女學生被帶到廁所暴打！　校方回應了
李多慧「衣服滑下去」美胸辣翻　南韓遇台灣人！嗨請客

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 18.3.2再修安全漏洞！蘋果呼籲儘速更新　嚴防駭客竊個資　

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情　Google急籲：別恢復原廠設定

LINE記事本「實用功能」20日下架　網哀號：還剩下什麼

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

護理師路邊CPR「雙膝跪黑青」　曝搶命過程：一定要救他！

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

野放 #黑熊 「達古阿里」腳傷！入侵校園、果園覓食 #花蓮

#台中 「襯衫 #棒球隊 」討150萬！巧遇躲債男狂扁...還跳車頂猛踹

【泰格與雪兒】見家長糗事

iOS 18.3.2再修安全漏洞！蘋果呼籲儘速更新　嚴防駭客竊個資　

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情　Google急籲：別恢復原廠設定

LINE記事本「實用功能」20日下架　網哀號：還剩下什麼

「蘿拉vs.家寧媽」誰更狠？　一票秒選後者：整碗端走吸血100%

王品麻辣鍋吃到飽更名「向辣」　798元可享和牛海鮮無限供應

曾國城、徐乃麟挺黃子佼復出！他曝一線導演哀嘆：是要大家都去死

被中國AI刺激？OpenAI發表AI Agents全新工具　簡化開發流程

詐騙無所不在　南警單日攔詐3件阻騙49萬5000元

13萬臉書粉專被盜！雲林西螺福興宮「變西班牙文」　信眾傻眼

演藝圈多名大咖「聲援孟耿如」　歪哥、寬姊心疼：人妻人母到底何辜

阿公摩鐵激戰人妻！傳訊「讓妳在床上叫」　孫見鹹濕對話傻眼

「LEXUS RZ休旅」改款突襲亮相！全新500e、550e外型超帥、性能更強

畫面曝光！轎車恍神撞路邊2車「擋風玻璃破裂」　駕駛全身傷

【一刀未剪】 「關稅只是武器」 楊光磊解析 川普逼台積電赴美背後兩大目的

3C家電熱門新聞

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

手機電量100％持續充傷電池！　專家公布最佳解

LINE記事本「實用功能」20日下架

蘋果旗下最平價AI手機iPhone 16e

防堵流感季「BOSCH洗衣機」讓病毒無所遁形

MSI GeForce RTX 50系列筆電預購

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

住了「60隻貓」的咖啡廳比你家還乾淨！

小米旗艦機15 Series「價格不變」

FIND MY爆漏洞⋯駭客輕鬆反追蹤

FB上互搜就變...「建議好友」？

微軟宣布：Skype將於5／5終止服務

快訊／MacBook Air來了！

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

AI時代的資訊壟斷　建立在內容創作者犧牲之上

近年來，人工智慧（AI）技術的飛速發展已深刻影響了全球數位生態，尤其在搜尋引擎和內容產業方面，AI的應用正在重塑我們獲取資訊的方式。但這場技術革命並非沒有代價，最近Google再次因AI技術的使用而遭遇法律挑戰，從Chegg指控Google透過AI搶奪其業務，到集體訴訟指控Google擅自使用數百萬人的資料訓練AI，這些事件顯示了科技公司如何利用其壟斷地位，重塑市場規則並威脅網路內容創作者的生存空間。

簡訊驗證碼安全隱患多　Google將以QR Code取代

簡訊驗證碼安全隱患多　Google將以QR Code取代

Volvo新EX30電動休旅142萬起上市

Volvo新EX30電動休旅142萬起上市

Gemini版Gmail支援繁體中文

Gemini版Gmail支援繁體中文

Meta宣布鋪設「5萬公里海底電纜」

Meta宣布鋪設「5萬公里海底電纜」

關鍵字：

ChromecastGoogle網路故障GoogleTVStreamer網友抱怨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

YTR圈聲援Andy「暖舉曝光」

Andy被抓包分手家寧半年才官宣　「十年頻道遭奪」時間軸曝

恐剩5℃！　挑戰寒流凍6天時間曝

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

快訊／Andy突PO不自殺聲明！

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

「金秀賢立刻公開道歉！」韓媒YTR下通牒：還有猛料

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

蘇打綠馨儀離婚開條件 前夫爆崩潰想死

直擊蘇打綠馨儀辦離婚！

弟被槍殺棄屍！新北副發言人：若判有期下個是誰

今晚變天！　「鋒面掃全台」雨最大地區曝

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

更多

最夯影音

更多

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【台灣人多八卦？】媽擔心鄰居 聽救護車聲「跳上陽台」

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

【 #護送超人】老人不敢過馬路 高中生暖心陪過20秒！ #台中

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面