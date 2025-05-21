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台日推動檢傷制度交流　精進急救品質提高存活率

▲▼消防局長孫福佑表示，台灣日本舉行檢傷制度交流研討會，期盼精進急救品質提高存活率。（圖／中市消防提供，下同）

▲▼台中市消防局長孫福佑表示，台灣日本舉行檢傷制度交流研討會，期盼精進急救品質提高存活率。（圖／中市消防提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局為強化到院前緊急救護檢傷制度，精進急救作為，21日邀請日本東京消防廳等3名專家，分享日本在救護體制及最新政策、運送醫療機構決策等實務經驗，台灣醫師也出席演講目前檢傷現況，希望透過實務交流，深化台日在急救品質的合作關係，提高患者存活率。

內政部消防署、台中市政府消防局攜手亞洲大學、亞洲大學附屬醫院共同舉辦「台日到院前檢傷制度研討會」，台灣出席者有消防署長蕭煥章、消防局長孫福佑、亞洲大學附屬醫院院長許永信及亞洲大學副校長柯慧貞，日本方面是東京消防廳救護部長永野義武、救護醫務課長塚田信隆、東京都緊急救護品質管理協議會會長橫田裕行。

▲▼消防局長孫福佑表示，台灣日本舉行檢傷制度交流研討會，期盼精進急救品質提高存活率。（圖／中市消防提供，下同）

▲日本東京消防廳救護部長永野義武發表演說。

亞洲大學附屬醫院許永信院長強調，到院前救護不僅是守護民眾生命與安全最重要的第一道防線，更是開啟生命之鏈的重中之重，全市急救責任醫院透過消防局各分隊與聯手合作，豐碩成果有目共睹，更是全國的標竿。

孫福佑表示，這場台日高層級實務交流，是推動我國到院前五級檢傷制度的重要里程碑。透過制度對話、案例分享與專業互動，有助建立更具科學依據與實用性的檢傷標準，深化兩地在急救品質管理領域的合作關係。

▲▼消防局長孫福佑表示，台灣日本舉行檢傷制度交流研討會，期盼精進急救品質提高存活率。（圖／中市消防提供，下同）

亞洲大學附屬醫院鍾侑庭醫師也說明檢傷制度推動歷程與現況；中山附醫呂育碩醫師分享預通報縮短急症處置時效的實務經驗；中國附醫林金翰醫師介紹運用「健康益友」平台強化諮詢的創新作法；消防署簡鈺純專門委員則說明「一站通」系統如何整合前線檢傷資訊，提升通報與院前照護連續性。

日本方面則以「東京救護體制與最新政策」、「緊急救護對傷病患運送醫療機構之選定與判斷」及「東京都醫療品質管理協議會與救護品質維持」為題發表演講，研討會中並使用AI軟體同步翻譯，並安排口譯人員確保日方演講內容之完整表達。

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