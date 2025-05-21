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社會 社會焦點 保障人權

花蓮女教師遇害　同事千字文悼念「透支自己去彌補百萬缺口」

▲與蔡老師同校的駱姓男老師，事發後在社群媒體發文哀悼 。（圖／(左)駱老師提供(右)記者王兆麟翻攝）

▲與蔡老師同校的駱姓男老師，事發後在社群媒體發文哀悼 。（圖左／駱老師提供；圖右／翻攝臉書）

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉某國中29歲蔡姓女師因拒絕26歲劉姓男子的追求，竟遭劉男在深夜闖入宿舍並下狠手勒斃。事情發生後，同校的駱姓老師也在社群媒體發布了一篇哀悼文來緬懷蔡老師，形容蔡老師是「偏鄉永不熄滅的光」。字裡行間充滿了對她的思念與不捨，並表達了傳承她教育信念的決心。

蔡姓女老師是台南人，成大畢業後選擇到花蓮偏鄉國中任教，平時生活單純、教學認真，深受學生喜愛，因信仰關係選擇住進召會宿舍；而劉嫌則有語言障礙，遭召會列為長期關懷對象，先前蔡女也曾數度主動關懷劉嫌，懷疑可能因此引起劉嫌誤會有好感、進而展開追求。

但由於劉嫌加LINE後頻頻傳送露骨訊息騷擾，蔡女不堪其擾，約在兩個多月前將劉嫌封鎖，此舉令劉相當受挫，數度要求解封，均遭蔡女拒絕。16日深夜，劉嫌掌握召會教友行蹤，得知當天召會內沒人在，蔡女的室友也不在宿舍，因此趁夜從後方氣窗闖入，並與蔡女發生激烈拉扯、下狠手將其勒斃，隨後逃離現場，直到18日中午才在附近海邊一處防風林落網，初步坦承失手殺人，訊後遭檢方聲押禁見獲准。

在事件發生後，與蔡老師同校的駱姓男老師在社群媒體上發表了一篇長達1186字的哀悼文，文中除了滿是對蔡老師的懷念與不捨，更細數蔡老師對偏鄉教育的貢獻，形容她是「偏鄉永不熄滅的光」，在資源匱乏、制度常遭忽略的偏鄉地區，以生命守護每一位孩子的希望。

文中也表示，蔡老師不僅是一位教師，更是學生的依靠、家長的信任，同事們的精神支柱。她以一顆溫暖而堅定的心，照亮偏鄉教育的黑夜。駱老師也期盼蔡老師的信念能持續被傳承，讓愛與希望在偏鄉地區繼續閃耀光芒。

駱老師全文如下：

《致蔡老師：您是偏鄉永不熄滅的光》

教育，是希望的工程。
而偏鄉，最缺乏的，正是這樣的希望。

秀林國中
這個因行政區劃十米之誤而不屬於秀林
被遺忘在偏鄉教育經費之外的校園裡
蔡老師和我們一起堅持著教育的最前線
透支自己去彌補那每年短缺的百萬資源缺口。

▌對學生來說

蔡老師不只是老師
更是青春裡最溫柔的陪伴。
雖然導師工作多如牛毛，
但遲交作業的學生悄悄溜過眼前時，
百忙中的您依然敏銳抽空去叮嚀
「欸？XX同學你該來找我了吧~」

放學後的辦公室裡，
您的身影常耐心陪著學生補完習題。
用一句「你可以的！」點亮他們的信心。

▌對家長來說

蔡老師是可以安心託付的存在。
您看見的不是分數，而是孩子獨特的模樣；
您在乎的不是成績單，而是他們成長的每一步。
學生每個微小的進步，都被您放大成耀眼的光彩

記得上學期我把學生的家庭故事學習單交給您時，
您竟能娓娓道來所有孩子們的成長背景。
與其說是初任的新生班導師，
您更像是已經陪著孩子多年的鄰家大姊姊
那是用心深入部落一一走訪家長的證明啊！

▌對同事來說

蔡老師是永遠正向的夥伴。
不抱怨、不退縮，帶著笑容迎接每一個挑戰。

學校為了翻轉偏鄉逆境
正朝國際交流及戶外教育發展的艱苦時刻
您產出一份份跨領域教案，帶領著學生與韓國交流
滿懷期待著帶孩子出去拓展視野的未來

五月將要前往台東淨山的戶外教育行前共備
行程早已滿檔的您毫無猶豫地一口答應
充滿期待的眼神是如此澄澈。

▌您是上天送給太魯閣教育界的貴人

一起來編織孩子們未來的希望
但我不懂為什麼最善良的人，
卻被上天猝不及防的帶走了

去年0403地震撕裂的是太魯閣的土地，
今年0517的這一天，撕碎的卻是太魯閣的心。

我們痛，我們遺憾，我們無法接受錯愕的離別，
但更深的，是我們無盡的懷念與不捨。

思念您的笑聲、您的堅毅，
思念您在學生面前發光的模樣。

蔡老師，我們會繼續您未走完的路，
因為您為我們示範：
偏鄉教育，是在破破爛爛的黑暗裡，
依然有人願意縫縫補補，點燃希望。

願您在星空之上，依然溫柔注視著太魯閣的孩子；
而我們，會帶著您的信念，
繼續為他們編織希望，直到城鄉的差距被愛填平，
直到每一個孩子，都能在您曾守護的光裡，勇敢長大。

謝謝您，蔡老師。
您的光，永遠照亮我們前行的路。

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