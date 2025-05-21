陸造零件入侵台製無人機！　中科院內幕曝光

▲銳鳶二型及勁蜂一型無人機，今年1月遭人檢舉內部使用中國製產品。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國家中山科學研究院（下稱中科院）董事長室今年1月接獲檢舉信函，指研製中的勁蜂一型、銳鳶二型兩款無人機的通信模組關鍵元件，竟使用中國製的網路晶片與記憶卡裝置，案件經媒體揭露後，中科院院長李世強解釋，零件都是從國外進口，檢驗時發現為中國製後，已要求原廠更換。

對此，國防部長顧立雄則表示，一般審核標準是具傳輸功能的零組件絕對不能用中國製，國產無人機採「全機非紅」模式，包括產地、品牌、內部元件都不能來自中國，量產時會更加嚴格管控。

▲中科院院長李世強在立法院答詢澄清表示，檢驗時主動發現廠商使用中國製的晶片與記憶卡，已要求廠商更換。

但一名中科院前員工Ａ先生卻向本刊爆料指出：「不僅勁蜂一型、銳鳶二型的零件使用中國貨，更離譜的是，國防部早在2018年就已知中國零件透過洗產地方式，把通訊設備提供給新加坡ACE6公司，下禁令不得採購該公司產品，而負責無人機計畫的中科院航空所，竟然無視國安單位示警，繼續使用紅色供應鏈的通訊零件，該案不僅波及多個重點研發項目，嚴重危害國安，更牽涉官員是否瀆職等爭議，根本就是在打臉部長說的話。」

可怕的是，曾參與中科院無人機計畫的Ｂ先生，明確指出目前研發超過10年、投入數十億元開發、號稱「台版死神無人機」的騰雲機種，在第四資料鏈使用的「RS-2W-1015通訊機」，就是由北京和峰科技生產的無線通訊模組，若系統真遭對岸侵入，恐怕已經洩露不少軍事資訊。

▲中科院航空所主導國造無人機計畫，卻屢屢被爆出使用中國製零組件。

Ｂ先生表示，目前騰雲無人機停放在花蓮佳山空軍基地，進行地面與空中測試，正因安裝了北京和峰的零件，內部可能裝載後門程式，只要有心人士在基地外使用相同無線通訊模組，就可以接收騰雲無人機上傳出的任何資料，無形中提高國防機密外洩的風險。

▲總統賴清德曾參訪花蓮佳山空軍基地，聽取飛官對戰機進行簡報。

Ａ先生表示，中科院的全部無人機計畫主要是由航空所副所長李國和總管，採購發標相關設備和零組件部分，則由該所航電組副組長郭書賢領軍負責，二人在2018至2024年間主導著整個無人機採購標案，並持續透過得標廠商向新加坡ACE6公司購入近億元的通訊機，包括尖兵、騰雲、銳鳶、魔羯、劍二和獵戶等無人機重點項目，用的都是ACE6公司提供的通訊產品。

▲騰雲無人機目前就停放在花蓮佳山空軍基地內，內部使用的中國製通訊模組若遭有心人滲透，恐已洩露營區內的機敏資訊。

但根據Ａ先生私下調查，ACE6名義上雖是新加坡廠商，在當地卻只有一間辦公室，並無生產通訊設備的工廠，主要資金來自名為SNC的香港公司，公司所有人姜男登記的住址在中國廣東省羅湖區怡景路。更誇張的是，2018年時就有得標廠商遭檢舉提供中國製產品給中科院，而該產品經國安會證實，正是由ACE6公司出貨給得標廠商，事後還被國防部軍備局下令禁用。



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