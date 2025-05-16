蕭美琴出席世壯運不知黃仁勳會到　總統府：4月已先2度會勘場地

記者陳家祥／台北報導

雙北世壯運將在明天登場，執委會今（16日）壓軸公布最後一位聖火手為輝達創辦人黃仁勳，總統府突表示副總統蕭美琴將出席開幕式。針對藍營批評「蹭聲量」，總統府發言人郭雅慧說，蕭副總統確定出席時並不知道黃仁勳先生會到場；此外，維安團隊已於4月21日、4月23日兩日先至大巨蛋場地會勘，今日下午依作業流程再進行檢視確認，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。

針對副總統蕭美琴出席世壯運與輝達執行長黃仁勳的關聯性一事，總統府發言人郭雅慧表示，蕭副總統確定出席時並不知道黃仁勳先生會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。

郭雅慧說，對於世壯運邀請正副總統出席開幕典禮的相關事宜，由於總統另有公務，由蕭副總統代表出席，而維安團隊已於4月21日、4月23日兩日先至大巨蛋場地實施會勘，今日下午依作業流程再進行檢視確認，維安團隊執行元首維安勤務有其專業與流程，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。

郭雅慧強調，總統府一貫立場，一如先前說明，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。