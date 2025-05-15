忘關大燈保全員夜間巡查刁車　警伸援手巡邏車接電助脫困

▲▼一名保全員夜間巡查，下車忘記關大燈導致無法發動，所幸欲員警巡邏經過上前求援，經警車引電後才啟動脫困。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局永源派出所所長蘇昱辰與警員蘇彥日前擔服巡邏勤務時，於新社中興嶺郵局前定點守望維護地方治安時，見一保全員慌張跑向警方，指稱其汽車停於新社區中興嶺街上，疑似因開上中興嶺及操作不慎導致車輛沒電，請求警方協助，警方正逢於該處定點守望，並以警用巡邏車協助接電，最終成功協助該民車輛發動，並提醒其前往修車廠進行檢修，以免類似情形再度發生。

永源派出所所長蘇昱辰表示，中興嶺地區海拔介於四六○公尺至五六○公尺之間，屬於丘陵台地地貌，沿路交通雖平緩但部分道路仍需足夠馬力，且轄區地廣人稀，維修不易，道路救援所需時間路程也相對耗時，能及時幫助民眾更顯得可貴，故此為民服務是警察重要的工作之一，亦是警方積極推動之目標，員警對需要幫助的民眾發揮同理心，適時給予關懷與協助，使民眾感受到警察的用心和愛心。

警方呼籲駕駛朋友中興嶺地區沿路道路雖平緩，但部分道路仍需足夠馬力，提醒駕駛出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油引擎機油煞車油動力方向機油汽油）、三水（水箱水電瓶水雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，適時檢修，才能快樂出門，平安回家。