獨子押人討賭債遭羈押　苗栗議長李文斌自責：養子不教父之過

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。圖為李文斌出席公開場合。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維疑似跟人有金錢糾紛，12日深夜涉嫌撂人強押2名被害人催討約700萬「債務」，檢警第一時間逮捕李展維等4嫌，因被告有串證、滅證事實，檢方今（14日）凌晨向法院聲請羈押，法官審理後下午4點多裁定李展維羈押禁見。李文斌同步透過臉書發表道歉聲明，自責「養子不教父之過，兒子的錯誤，讓他無從迴避責任，但禍福自招，兒子已31歲、該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任」。

苗栗市一家飲料店12日深夜發生金錢糾紛引發的擄人案，苗栗議長李文斌獨子李展維（31歲）疑不滿遭積欠賭博債務，涉嫌找來約十餘名友人，分別搭乘7輛車輛，前往苗栗市大同路1家飲料店，以人數優勢，徒手毆打李姓和余姓被害人後，強拉上車後離開現場。

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方網路巡邏發現此案主動追查，13日逮捕李展維等4嫌到案，救出2名被害人時，被害人並無明顯外傷；檢方昨漏夜訊問4人後，認為被告涉犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告等人有串證、湮滅證據之虞，今天凌晨3時向苗栗地院聲請4嫌羈押禁見。法院下午4點多完成羈押庭訊問，裁定李展維和陳姓男子羈押禁見，李姓男子交保7萬、張姓男子交保6萬。

據指出，李展維為家中獨子，多年來因沈迷賭博，多次爆發賭債糾紛，父親李文斌多次幫忙「擦屁股」清償債務，迫於家族長輩等親情壓力難以「斷捨離」，對兒子傷透腦筋，但兒子多次犯案時都交代警方「依法偵辦」！

李文斌在4點多透過臉書發表公開聲明如下，「作為苗栗縣議會的議長，我深知肩上的責任與期望。然而，最近發生的事情讓我感到無比痛心和無奈。我的兒子涉嫌妨害自由案，目前調查中。這對我和我的家庭來說是一個沈重的打擊。我和太太在得知此事後，心如刀割。所謂養子不教父之過，兒子的錯誤，讓我無從迴避責任。

我們一直以來對他的管教並沒有鬆懈，但結果卻是如此令人失望。面對這樣的局面，我坦然承認自己沒有把孩子教好，並願意接受所有的批評與指責。從政多年努力為民服務，然而，唯一讓我擔憂的就是這個兒子。

無數個夜晚，我和太太為他擔憂、流淚。祈求神明，希望他能回頭是岸。十六年以來，我傾盡全力於公益，關懷弱勢，希望以身作則，期望能為他帶來一些正面的影響。今天他還是把爸爸媽媽的心，撕碎了。

三十歲這個年紀，早已不再是需要父母時時刻刻呵護的小孩，而是一個成熟的成年人。禍福自招，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任。絕不包庇或幫助他逃避法律責任。我尊重司法調查，並支持法律對他的任何處罰。對於外界將此事與我的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，我能理解並虛心接受批評。

教子不嚴，確實是我的過錯。在此，我向最敬愛的苗栗鄉親，致以最誠摯的歉意。家家有本難念的經，我的家務事影響苗栗形象，對此深感抱歉。然而，這件事不會動搖我從政二十餘年來，對鄉親們的愛護與承諾。」

今年52歲李文斌年輕時在台中開修車廠，2002年時返回苗栗縣後龍鎮家鄉從政，當選鎮民代表會代表以及副主席，後來轉換跑道縣議員，2022年當選苗栗縣議長；李文斌早年從政成立「阿斌哥大愛協會」，目前由志工每日為獨居孤老送愛心便當，並針對弱勢家庭捐助喪葬棺材，每年捐助高額獎學金，鼓勵清寒優秀同學向學，投入慈善救助行列多年，出錢出力不遺餘力。