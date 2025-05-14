　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨子押人討賭債遭羈押　苗栗議長李文斌自責：養子不教父之過

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。圖為李文斌出席公開場合。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維疑似跟人有金錢糾紛，12日深夜涉嫌撂人強押2名被害人催討約700萬「債務」，檢警第一時間逮捕李展維等4嫌，因被告有串證、滅證事實，檢方今（14日）凌晨向法院聲請羈押，法官審理後下午4點多裁定李展維羈押禁見。李文斌同步透過臉書發表道歉聲明，自責「養子不教父之過，兒子的錯誤，讓他無從迴避責任，但禍福自招，兒子已31歲、該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任」。

苗栗市一家飲料店12日深夜發生金錢糾紛引發的擄人案，苗栗議長李文斌獨子李展維（31歲）疑不滿遭積欠賭博債務，涉嫌找來約十餘名友人，分別搭乘7輛車輛，前往苗栗市大同路1家飲料店，以人數優勢，徒手毆打李姓和余姓被害人後，強拉上車後離開現場。

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方網路巡邏發現此案主動追查，13日逮捕李展維等4嫌到案，救出2名被害人時，被害人並無明顯外傷；檢方昨漏夜訊問4人後，認為被告涉犯刑法第302條之1加重剝奪他人行動自由、第150條第2項妨害秩序等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且被告等人有串證、湮滅證據之虞，今天凌晨3時向苗栗地院聲請4嫌羈押禁見。法院下午4點多完成羈押庭訊問，裁定李展維和陳姓男子羈押禁見，李姓男子交保7萬、張姓男子交保6萬。

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。（圖／記者楊永盛攝）

據指出，李展維為家中獨子，多年來因沈迷賭博，多次爆發賭債糾紛，父親李文斌多次幫忙「擦屁股」清償債務，迫於家族長輩等親情壓力難以「斷捨離」，對兒子傷透腦筋，但兒子多次犯案時都交代警方「依法偵辦」！

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。（圖／記者楊永盛攝）

李文斌在4點多透過臉書發表公開聲明如下，「作為苗栗縣議會的議長，我深知肩上的責任與期望。然而，最近發生的事情讓我感到無比痛心和無奈。我的兒子涉嫌妨害自由案，目前調查中。這對我和我的家庭來說是一個沈重的打擊。我和太太在得知此事後，心如刀割。所謂養子不教父之過，兒子的錯誤，讓我無從迴避責任。

我們一直以來對他的管教並沒有鬆懈，但結果卻是如此令人失望。面對這樣的局面，我坦然承認自己沒有把孩子教好，並願意接受所有的批評與指責。從政多年努力為民服務，然而，唯一讓我擔憂的就是這個兒子。

無數個夜晚，我和太太為他擔憂、流淚。祈求神明，希望他能回頭是岸。十六年以來，我傾盡全力於公益，關懷弱勢，希望以身作則，期望能為他帶來一些正面的影響。今天他還是把爸爸媽媽的心，撕碎了。

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌擄人案被收押，李文斌發表道歉聲明。（圖／記者楊永盛攝）

三十歲這個年紀，早已不再是需要父母時時刻刻呵護的小孩，而是一個成熟的成年人。禍福自招，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任。絕不包庇或幫助他逃避法律責任。我尊重司法調查，並支持法律對他的任何處罰。對於外界將此事與我的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，我能理解並虛心接受批評。

教子不嚴，確實是我的過錯。在此，我向最敬愛的苗栗鄉親，致以最誠摯的歉意。家家有本難念的經，我的家務事影響苗栗形象，對此深感抱歉。然而，這件事不會動搖我從政二十餘年來，對鄉親們的愛護與承諾。」

今年52歲李文斌年輕時在台中開修車廠，2002年時返回苗栗縣後龍鎮家鄉從政，當選鎮民代表會代表以及副主席，後來轉換跑道縣議員，2022年當選苗栗縣議長；李文斌早年從政成立「阿斌哥大愛協會」，目前由志工每日為獨居孤老送愛心便當，並針對弱勢家庭捐助喪葬棺材，每年捐助高額獎學金，鼓勵清寒優秀同學向學，投入慈善救助行列多年，出錢出力不遺餘力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／阿虎涉閃兵被移送！28萬元交保
快訊／中市大廈下班時間火警！父子伸頭窗外求援
閃兵案都在北榮複檢　院方回應了
快訊／ETF今年第4檔下市！　6／18終止買賣
0050確認1拆4！ 　6／18後可便宜買
考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換
徐少東傳出現在嘉義布袋　恐已偷渡出海
《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換　校方今晚座談會補破網

快訊／新北大漢溪驚見女浮屍　橋下發現鞋包…警通知家屬認屍

男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

破窗大盜抓到了！橫行桃竹苗　涉犯5案還吸毒被收押　

快訊／陳大天3度鞠躬道歉！「對不起國人」點名家人：讓他們蒙羞

母遭繼父活活餓死！兒控蓄意害命奪財　法院：你不能告他

快訊／陳信維涉閃兵移送新北檢　「衣服包雙手」畫面曝

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【考駕照】連同座椅180°躺平 太緊張啦XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

快訊／嘉義新港石化工廠火警　烈焰狂燒黑煙沖天！消防搶救中

考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換　校方今晚座談會補破網

快訊／新北大漢溪驚見女浮屍　橋下發現鞋包…警通知家屬認屍

男獨攀小百岳鳳凰山迷途6小時　警消克服惡劣天候路況救回

破窗大盜抓到了！橫行桃竹苗　涉犯5案還吸毒被收押　

快訊／陳大天3度鞠躬道歉！「對不起國人」點名家人：讓他們蒙羞

母遭繼父活活餓死！兒控蓄意害命奪財　法院：你不能告他

快訊／陳信維涉閃兵移送新北檢　「衣服包雙手」畫面曝

兄弟尋找固定開路先鋒　平野看陳冠穎破功：不要犯一樣錯誤

青年微型創業夯！　桃園藍綠兩議員分享創業超慘歷史

快訊／阿虎涉閃兵被移送！檢方複訊後諭令28萬元交保

美式早午餐「貳樓」新竹店熄燈　月底搬到巨城購物中心

古林又請飲料！下一戰要打擊？餅總笑戴頭盔超土：他不會打啦

快訊／中市大廈下班時間火警！濃煙竄出　父子伸頭窗外求援

賴清德執政滿周年！民眾黨號召518上街　黃國昌：「退貨」賴清德

《小美人魚》海莉貝利遭家暴！　「抓頭撞方向盤」恐怖行徑曝光

張捷憶當兵認「浪費時間」　吐真實心聲：體會自由無價

關曉彤沒斷開鹿晗？　機場被目擊「左手無名指戴戒」掀網兩派論戰

【垃圾很搶手】阿嬤追隨白沙屯媽祖彎腰撿垃圾！讚香燈腳素質提升：都沒業績了

社會熱門新聞

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

即／陳零九閃兵遭移送新北檢！　砸30多萬「假裝高血壓」

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

威廉涉閃兵　警台東機場拘提畫面曝

第二波「藝人閃兵」收網名單曝　大根疑在泰國

即／涉閃兵案「大根人在國外」！21:30將抵台

即／《棒棒堂》李銓認了！砸10萬扮「心血管疾病」閃兵

RM粉鑽錶標到3900萬！潮男：我要自己戴

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

快訊／陳零九涉閃兵「手機一度關機」！　警方板橋逮到人了

更多熱門

相關新聞

台中死亡連署案　藍書記長、總幹事收押

台中死亡連署案　藍書記長、總幹事收押

台中地檢署偵辦「死亡（幽靈）連署」案件，昨日搜索國民黨台中市黨部等地點，約談13人到案說明，經檢方複訊後，認定書記長陳劍鋒、一組總幹事伍康龍涉偽造文書、個資法、選罷法等罪，當庭逮捕聲押禁見。台中地院今下午3點開羈押庭，稍早裁准。

扶輪社長變吸金詐騙首腦　「伊甸平台」害慘2100人

扶輪社長變吸金詐騙首腦　「伊甸平台」害慘2100人

北市富人區9度襲胸判1年　交保1個月又出手再收押

北市富人區9度襲胸判1年　交保1個月又出手再收押

林岱樺胞弟、弟媳、會計延押2月

林岱樺胞弟、弟媳、會計延押2月

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

黃呂錦茹無保請回2黨工仍遭收押　朱立倫：力挺受司法打壓的人

關鍵字：

苗栗議長李文斌兒子李展維收押

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

即／陳零九住處遭搜索！再帶回分局　他「雙手包衣服」現身

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

好市多「孩子放電神物」超巨　會員買了：大家對我行注目禮

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

目睹陳大天被逮…未婚妻受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面