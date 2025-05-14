中共7大手法拉攏台灣青年　鄭英耀：國際交流不該只想到中國

▲鄭英耀明確表示，現在不鼓勵跟中國學術交流，也反對交流只想到中國。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

陸委會曝光中共透過學術交流等7大手法拉攏台灣青年，教育部長鄭英耀今（14日）指出，目前中國是橙色警戒區域，加上兩岸目前是相對緊張關係，國人到中國旅遊或交流可能有風險，教育部現在立場是不鼓勵跟中國交流，「禁止與反對中小學，甚至大學不應該交流只想到中國」，並鼓勵青少年前往歐美或東北亞、東南亞等國交流。

暑假即將到來，陸委會昨（13日）在臉書發文，曝光中共拉攏台灣青年的「7大手法」，包括學術交流、科研競賽、網紅特訓、徵文比賽、優惠門票、企業實習、獎勵措施，並提醒具有高誘因又看似無害的「機會」，可能會淪為中共的統戰宣傳工具。

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教育部長鄭英耀今日主持「攜手共護網路新世代」記者會，受訪時被問到關於中共拉攏台灣青年的手法，他直言，從教育部立場，兩岸目前是緊張關係，加上中國目前就是橙色警戒，提醒國人前往中國旅遊或交流可能有存在相對風險，現在「不鼓勵跟中國交流，禁止與反對中小學，甚至大學不應該交流只想到中國」。

鄭英耀進一步表示，青年進行國際交流是好事，但國際交流不會只有中國，教育部更鼓勵青年前往全世界各國，開拓國際視野，或者進行文化之旅，畢竟歐美等先進國家，不管在學術或人文風采上，更值得青年前往交流，因此現階段包括歐美、東北亞、東南亞都是不錯的交流選擇。