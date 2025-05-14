獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》超克7李銓、小蝦陳大天被抓了

記者陸運陞、陳以昇／新北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查發現，還有其他人涉案，不少藝人、歌手、諧星、模特兒都在其列，14日清晨持搜索票進擊，分頭將人帶回，稍早《模范棒棒堂》推出的第2個男團「超克7」成員李銓，以及「小蝦」陳大天到案了。

▲「小蝦」陳大天涉閃兵案，14日到案了。（資料圖／記者季相儒攝）

▲李銓17歲參加《棒棒糖》，後來又組團《超克7》。（圖／翻攝自李銓臉書）





▲李銓涉閃兵案，現身畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）