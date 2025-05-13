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好多人中了！高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」進PICU　確診新冠

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明新冠疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲國內過去4週新冠併發症通報人數有上升趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許宥孺／高雄報導

國內新冠疫情升溫！高雄市衛生局今(13日)公布，上週新增1例新冠併發重症患者，個案發燒一度被診斷為感冒，後續出現低血氧、呼吸喘，住進兒童加護病房(PICU)，經PCR篩檢後，確診為新冠陽性。所幸經醫療團隊照護後，男嬰目前已康復出院。

國內新冠肺炎疫情拉警報，根據疾管署統計顯示，第19周（5月4日至10日）新冠門急診就診計9978人次，較前一周上升66%，且已連續5周上升。此外，上周有34例新冠併發重症本土病例及6例死亡病例。

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高雄市衛生局表示，上週新增1例新冠併發重症患者，個案是11個月大男嬰，發燒就醫後未改善，後續出現嚴重咳嗽、呼吸困難、喘鳴等症狀，再度就醫後，入院時因血氧濃度低而收治於兒童加護病房治療，新冠PCR檢驗為陽性，並未接種過新冠疫苗。所幸經醫療團隊照護，目前已康復出院。

衛生局指出，全國及高雄市過去4週新冠併發症通報人數都有上升趨勢，其中約9成以上未接種JN.1疫苗，其中以65歲以上長者及具慢性病史者為多，而嬰幼兒族群雖感染多為輕症或無症狀，但仍有併發重症風險。

▲▼ 。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄市衛生局提供新冠JN.1疫苗接種及藥局販售COVID-19快篩試劑資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼新冠JN.1疫苗接種及藥局販售COVID-19快篩試劑資訊。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，因應疫情升溫，呼籲滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗的民眾，別輕忽疫情要儘速接種疫苗。65歲以上長者、55歲以上原住民、孕產婦、免疫不全及低下患者，為重症高風險族群，感染新冠後可能導致併發症，也應儘速接種疫苗。若已接種1劑JN.1疫苗且間隔滿6個月（180天），應再接種第2劑JN.1疫苗，以增強免疫保護力。

衛生局提醒，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良場所，或與年長者、免疫低下者密切接觸時，建議佩戴口罩。若出現疑似症狀請速就醫、驗快篩。民眾快篩陽性後要留意包括喘、呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇、指甲床發青、無法進食、喝水或服藥等重症警示症狀，請務必立刻就醫。

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