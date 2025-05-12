25歲男沒繫安全帶又飄酒氣！踩油門拒檢落跑　自撞起火畫面曝光

▲國道3號竹崎交流道下方平面道路12日發生一起自撞車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

國道3號竹崎交流道下方平面道路12日發生一起事件！國道警取締未依規定繫安全帶專案勤務時發現，一名25歲周姓駕駛沒繫安全帶並散發酒氣便準備攔停，不料，周男竟拒檢逃逸，隨後在竹崎交流道下方失控自撞電線桿，車輛起火燃燒，由於周男酒測值未達公共危險標準，全案依照交通事故規定辦理。

嘉義縣消防局12日清晨6時許接獲通報，國道3號竹崎交流道下方平面道路發生車禍，隨即派員趕赴現場，抵達後發現，25歲周男意識清楚、受有肢體外傷，但他拒絕送醫，後續交由警方處理。

警方指出，國道公路警察局第八公路警察大隊12日取締未繫安全帶者時，周男恰好行經路檢點，員警發現，周男除了沒繫安全帶之外，身上還散發出酒氣，隨即準備攔停，沒想到周男竟猛踩油門逃逸。

國道警趕緊駕車跟上，周男一路往南逃逸，到竹崎交流道下方平面道路時，因不明原因失控自撞電線桿肇事，約3分鐘後車輛起火燃燒，所幸周男即時脫困，並未造成人員傷亡。

員警針對周男進行酒測，雖有酒精反應，但並未達肇事移送公共危險標準，全案依違反道路交通管理處罰條第60條不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，處1萬元以上、3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月，及同法第33條1項12款未依標線指示行車處3千元以上、6千元以下罰鍰，國道警將依法舉發。

國道公路警察局第八公路警察大隊呼籲，切勿酒後駕車並依規定繫妥安全帶，以確保行車安全，另行經路檢點時應依指揮停車受檢，切勿拒檢逃逸，以維護自身安全。

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