養獅子當寵物！他買回家沒幾天「被活活咬死」　屍體剩一半

▲伊拉克一名男子被自己養的獅子活活咬死。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

伊拉克一名男子在自家遭自己飼養的寵物獅子活生生咬死。警方表示，儘管死者鄰居第一時間開槍射殺獅子制止，但男子的屍體仍有大部分被吃掉。該名男子生前就以在自家飼養獅子與其他野生動物聞名，這頭肇事的獅子甚至是才剛帶回家沒幾天的新寵物，沒想到就將主人當成獵物，直接咬死。

根據《太陽報》報導，伊拉克南部庫法市警方近日指出，有一名市民在自家花園內遭到獅子攻擊，當場死亡。根據調查，死者是50歲的阿吉爾．法克爾丁（Aqil Fakhr al-Din），他數日前才剛將這頭獅子牽回家。

男子的鄰居發現他遭獅子攻擊後，緊急上前並連開7槍將獅子擊倒，但是男子仍因傷勢慘重，送醫搶救後不治。警方趕到現場時，獅子已經啃食男子大部分的身體。

據了解，法克爾丁本來就喜歡飼養野生猛獸，這次則是想把獅子養在自己的花園裡，慢慢馴服，沒想到仍然沒能戰勝動物的野性，因此失去性命。

事實上，伊拉克一直面臨非法野生動物買賣問題，雖早在2014年就簽署《保護動物國際公約》，但黑市交易依然猖獗，有許多珍稀物種從世界各地走私進伊拉克，而當局缺乏有效監管，因此獵人和走私業者仍持續捕捉並販售稀有物種。