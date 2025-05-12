　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

傳訊過快恐踩雷！好友、對話、點數全蒸發　LINE突封帳號惹民怨

▲傳LINE示意圖，與本案無關。（圖／資料照／記者柯沛辰攝）

▲LINE帳號遭封風險激增？群發訊息用戶成高危族群。（圖／資料照／記者柯沛辰攝）

記者吳立言／綜合報導

近半年以來，台灣LINE用戶接連傳出帳號被無預警停權的災情，尤以證券與家電業務員為重災區。不少人因短時間內傳送大量重複訊息，帳號遭強制登出，59天後方可嘗試重新登入，且帳戶內的好友、群組、聊天記錄甚至LINE Points點數皆被一併清除，讓使用者相當震驚與不滿。

據《今周刊》報導，已有多名業務員在短時間內大量分享相同內容，導致帳號被判定為異常行為而遭LINE停權。一名家電業者透露，他在5分鐘內將2則相同訊息轉發至4個群組，即遭停權。此外，也有用戶分享因在一天內將颱風災情影片轉發至約30～40個群組，次日即被系統鎖定，顯示「59天後再試一次」訊息，且所有資料無法復原。

根據LINE官方說明，為防範台灣頻繁發生的詐騙事件，系統會主動偵測「異常使用行為」，如用戶違反《通用服務條款》，例如向大量不特定對象重複發送類似訊息，將可能面臨資料被刪除、帳號遭封等處置。官方強調，除非掌握明確證據認定帳號涉及詐騙或洗錢等非法行為，否則不會任意刪除帳戶。

不過，許多遭封帳號者質疑偵測標準過於嚴苛，並未進行詐騙行為，卻仍受波及。部分業者反映，整個業務團隊中已有超過10人遭遇同樣狀況，恐對營運造成重大衝擊。許多用戶亦表示，因LINE資料無法備份或回復，損失不僅是聯絡資訊，連同多年的業務資料與積點也一夕蒸發，損失難以估算。

在現行政策下，用戶難以透過LINE客服恢復資料，僅能避免重複傳訊、減少群發行為以降低風險。有資安專家建議，用戶應養成定期備份聊天紀錄與好友清單的習慣，並慎用轉傳功能，以避免類似災情重演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫性侵年輕女病患遭台大記過！　衛生局研議懲處
台大醫性侵女病患「逼做到高潮」　改到某婦產科看診已請辭
快訊／連署截止！2立委未達門檻　罷團志工落淚
台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！畫面曝光
河濱公園散步竟斷魂！　行人遭單車撞死
美中互降關稅「卻漏了1關鍵」　彭博：川普敏感話題
美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

傳訊過快恐踩雷！好友、對話、點數全蒸發　LINE突封帳號惹民怨

iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

傳訊過快恐踩雷！好友、對話、點數全蒸發　LINE突封帳號惹民怨

iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

陳敏賜雙響砲白搭！台壽霸龍再見觸身球送台電進冠軍戰

婦科醫「假借檢查指侵」遭台大記過！衛福部：先由衛生局研議懲處

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

世界羽球女單Top20宋碩芸築夢成家　歐德設計量身打造運動員溫馨宅

明天西半部溫差達10度　周五午後雷雨範圍再擴大

性侵女病患「逼做到高潮」　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

《雷霆特攻隊*》全球破2.72億美金！酷寒戰士現身街頭「換海報」

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

3C家電熱門新聞

iPhone電池要充到幾％才健康？專家給答案

M4晶片Macbook Air開箱簡評！

傳訊過快　LINE突封帳號惹民怨

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

B＆O、EDIFIER新品

iPhone有望「嗶」悠遊卡搭車！

Joeman開箱iPhone 17系列模型機

LINE被盜有救了！新功能「再次登入」奪回帳號

蘋果副總裁預言iPhone十年後恐消失

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

是枝裕和新片「全程i16 Pro拍」

LINE必備「9種功能」一次看

通訊行曝光4月手機跌價冠軍

網路監視器怎麼選　專家提4撇步

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面