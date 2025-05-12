傳訊過快恐踩雷！好友、對話、點數全蒸發　LINE突封帳號惹民怨

▲LINE帳號遭封風險激增？群發訊息用戶成高危族群。（圖／資料照／記者柯沛辰攝）

記者吳立言／綜合報導

近半年以來，台灣LINE用戶接連傳出帳號被無預警停權的災情，尤以證券與家電業務員為重災區。不少人因短時間內傳送大量重複訊息，帳號遭強制登出，59天後方可嘗試重新登入，且帳戶內的好友、群組、聊天記錄甚至LINE Points點數皆被一併清除，讓使用者相當震驚與不滿。

據《今周刊》報導，已有多名業務員在短時間內大量分享相同內容，導致帳號被判定為異常行為而遭LINE停權。一名家電業者透露，他在5分鐘內將2則相同訊息轉發至4個群組，即遭停權。此外，也有用戶分享因在一天內將颱風災情影片轉發至約30～40個群組，次日即被系統鎖定，顯示「59天後再試一次」訊息，且所有資料無法復原。

根據LINE官方說明，為防範台灣頻繁發生的詐騙事件，系統會主動偵測「異常使用行為」，如用戶違反《通用服務條款》，例如向大量不特定對象重複發送類似訊息，將可能面臨資料被刪除、帳號遭封等處置。官方強調，除非掌握明確證據認定帳號涉及詐騙或洗錢等非法行為，否則不會任意刪除帳戶。

不過，許多遭封帳號者質疑偵測標準過於嚴苛，並未進行詐騙行為，卻仍受波及。部分業者反映，整個業務團隊中已有超過10人遭遇同樣狀況，恐對營運造成重大衝擊。許多用戶亦表示，因LINE資料無法備份或回復，損失不僅是聯絡資訊，連同多年的業務資料與積點也一夕蒸發，損失難以估算。

在現行政策下，用戶難以透過LINE客服恢復資料，僅能避免重複傳訊、減少群發行為以降低風險。有資安專家建議，用戶應養成定期備份聊天紀錄與好友清單的習慣，並慎用轉傳功能，以避免類似災情重演。