快訊／傅崐萁管家「投案被上銬」　涉競選小物賄選遭通緝7天

▲立委傅崐萁的管家李慶隆，遭北檢發布通緝7天後，由律師陪同投案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨立委傅崐萁的管家李慶隆，因涉入「競選小物」賄選案，3月12日開車到律師張睿文事務所後人間蒸發，多次通知傳喚未到案，台北地檢署懷疑律師張睿文涉嫌隱匿藏匿犯人，2日約談張睿文後諭令交保50萬元，並對李慶隆發布通緝，李慶隆9日下午在另名律師陪同下，到調查局北機站投案，立即被逮捕，預計晚間將移送北檢由檢察官複訊。

台北地檢署為調查民眾告發，立委傅崑萁涉嫌利用贈送競選小物的方式，爭取立法院院長寶座案，曾3度搜索花蓮縣前觀光局長蘇意舜、銷售小物的「戰天下公司」等多處，李慶隆因為長期跟在傅崑萁身邊，被鎖定搜索、並約談多次。

但檢調發現，李慶隆在4月11日遭約談後的隔天，就與張睿文律師事務所的李姓員工一前一後，分別開車進入事務所地下室停車場，之後專案小組通知、傳喚李慶隆到案，律師張睿文一度表示無法聯繫到李慶隆，專案小組追查發現，李慶隆的車子一直留在現場，但前後車牌都已經卸除。

北檢懷疑律師張瑞文刻意隱匿李慶隆行蹤，因此在5月2日指揮調查局北機站搜索律師事務所，張睿文訊後被依《刑法》藏匿隱蔽犯人罪嫌交保50萬元，檢察官同步對李慶隆發布通緝；李慶隆在遭通緝7天后後，由另名律師陪同，自動前往北機站投案，調查官依法予以逮捕，待製作詢問筆錄，釐清相關案情後，將解送北檢歸案。