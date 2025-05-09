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快訊／18縣市大雨特報！「大雷雨炸5地」防冰雹

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午3時45分針對18縣市發布大雨特報，鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9）日馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

大雨特報
影響時間：09日下午至09日晚上
＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣山區、台東縣山區、金門地區、馬祖地區

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▲大雨特報

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

另外，氣象署下午3時49分、3時51分也分別針對連江縣、新竹縣、台中市、苗栗縣、南投縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域
連江縣：南竿鄉、北竿鄉、莒光鄉、東引鄉
新竹縣：北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉
苗栗縣：南庄鄉、三灣鄉、泰安鄉
台中市：新社區、和平區
南投縣：埔里鎮、集集鎮、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉

▲▼大雷雨。（圖／氣象署）

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日午後各地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其北部、宜、花地區及中南部山區雨勢明顯；晚起隨著鋒面接近，中部以北地區將再轉為有短暫陣雨或雷雨，並可能有短延時強降雨發生。

氣溫方面，各地高溫普遍來到30至34度，尤其台南及高雄近山區處可達36度以上，東南部則有焚風發生的機率；至於低溫各地普遍為22至27度。
 

資料來源：氣象署

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