香港名媛蔡天鳳碎屍案新進展！　2人涉助前夫潛逃

▲蔡天鳳生前愛美，夫家斥資300萬港幣打造粉色葬禮。（圖／翻攝自IG／xxabbyc）

記者葉國吏／綜合報導

2023年香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭前夫一家殺害碎屍案，再有新進展。涉嫌協助前夫鄺港智（Alex）潛逃的遊艇公司職員林舜（41歲）與無業女子潘巧賢（29歲），被控「串謀妨害司法公正罪」。案件於6月7日在九龍城裁判法院完成結案陳詞，法官宣布將於6月16日作出裁決。

蔡天鳳案於2023年2月轟動全港。她年僅28歲，遭前夫鄺港智一家合謀殺害並分屍，其頭顱更被發現藏於湯鍋中，案件手法極其殘忍，震驚社會並引發國際關注。

目前，鄺港智、前大伯鄺港傑以及前公公鄺球，被控「謀殺罪」及「阻止合法埋葬屍體罪」，案件已移交高等法院審理；前婆婆李瑞香因證據不足，被改控「妨礙司法公正罪」，預計於6月2日在區域法院開審。

▲蔡天鳳案件在港、台引發關注。（圖／翻攝自Instagram／xxabbyc）

林舜與潘巧賢則被控於2023年2月24日至25日期間，涉嫌串謀協助鄺港智「秘密且緊急」離開香港。控辯雙方在結案陳詞中對「是否達成協助潛逃的協議」展開激烈爭辯。

控方指出，林舜曾聯繫船隻並報價，這顯示已存在串謀行為。即使未完成付款或談妥細節，協議本身已構成犯罪。潘巧賢雖未直接參與安排，但作為傳話人，行為亦屬串謀範疇。

辯方則反駁，林舜主張需「收到款項才能出船」，但最終未收款，協議未完成。潘巧賢則表示自己僅是傳遞訊息，且後來察覺情況異常便選擇抽身，並無意參與犯罪。法官在聽取雙方陳詞後，宣布將於6月16日作出裁決。