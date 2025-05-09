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疑遭岳家輕視…抓漏工吐：我殺了妻子！「抱4月大女兒」等警上門

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

高雄市楠梓區廣昌街一處民宅9日凌晨發生一起兇殺案！一名程姓男子向警方自首，稱他酒後與妻子發生爭吵，一怒之下持刀持刀刺殺妻子，警方隨即趕赴現場，將程男的妻子送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治。據了解，程男疑似是因不滿長期遭岳家輕視、挖苦，才會釀成悲劇。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方9日凌晨0時許接獲45歲程姓男子報案，程男自稱「我殺了妻子」，警方趕抵現場後發現，33歲陳姓妻子倒臥臥室血泊之中，趕緊將人送醫搶救，初步檢視陳姓妻子左胸有一處刀傷、左腋下處則有2處刀傷，全身共有3處刀傷，但詳細傷勢仍有待進一步釐清。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

附近鄰居透露，程男與妻子結婚約2年，婚後育有一名約4個月大的女嬰，事發後他們聽到救護車聲外出查看，這才發現出事了，上前從程男手中接過女嬰，暫時代為安置。經社會局聯繫親屬後，目前女嬰由家屬照顧，後續將再評估確認女嬰照顧事宜，並依需求提供法律及托育等協助。

▲高雄市楠梓區殺妻命案。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

據悉，程男從事抓漏防水工作，疑似雙方婚姻不被岳家看好，程男長期受妻子娘家人挖苦、輕視，9日凌晨他與妻子發生口角，情緒瞬間引爆，他持廚房水果刀刺殺妻子，釀成大禍，事後被依殺人罪送辦，另外，針對陳姓妻子的遺體，警方將報請檢方相驗，要釐清確切死因。

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