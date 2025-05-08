宋少卿喊話「慘綠少年不要心中裝滿屎」挨批！網開酸：釣到一堆魚

▲宋少卿的影片引起討論。（圖／翻攝自Instagram／haitunsung）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人宋少卿日前在IG上發布影片，講述關於蘇東坡的故事，不過，他卻因為「慘綠少年」4個字而被部分網友批評。事後他再度發布影片，說明「慘綠少年」的意思，不少網友看到後也熱議，「我本無意，聽者有心」、「果然釣魚釣魚，釣到一堆大笨魚」。

宋少卿3日在IG上發布一段影片，講述蘇軾和佛印禪師的故事，提到心中有什麼就會看到什麼的概念。宋少卿最後也在影片中說，「各位慘綠少年，加油，讓自己不要心中裝滿了屎」。然而，「慘綠少年」這4個字，卻讓宋少卿挨批。

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宋少卿6日再發布另則影片，貼出網友留言，包含「因為你心中『慘綠』看到的都是『慘綠』」、「嗯，藍白老男總是忘了檢討自己」、「你真的很X，X到骨髓、靈魂裡了！成天霸凌你的人，你還覺得是你的救世主」、「慘綠老年看每個人都是慘綠少年對嗎」。

宋少卿在影片中也貼出教育部成語典的截圖，以解釋「慘綠少年」的意思。慘綠指深綠色，慘綠少年則指身穿暗綠色衣服的少年，比喻青春年少，之後慘綠少年也指風度翩翩、意氣風發的青年才俊，或用來指徬徨苦惱的少年。

宋少卿也在該則貼文寫道，「宋太公釣魚......。」底下不少網友熱議，「台灣相聲沒落不是因為沒有人看，而是因為書讀得少的人越來越多，所以聽不懂」、「在台灣，讀書是犯法的事情」、「還有人說故意令人不悅，現在是只要有顏色的用詞是不是都不能說了嗎」、「說個笑話：讀古文有什麼用？對我的人生沒有幫助啊」。