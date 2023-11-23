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寫錯一千年的成語！故宮展出蘇軾《赤壁賦》　意外打臉教育部

▲▼寫錯一千年的成語！故宮展出蘇軾《赤壁賦》　意外打臉教育部。（圖／台北故宮）

▲故宮展出蘇軾《赤壁賦》親筆手書真跡，意外揭露千年之誤。（圖／台北故宮）

記者柯沛辰／綜合報導

「滄海一粟」是人人琅琅上口的成語，比喻事物渺小而微不足道，而教育部也在國語辭典中註明出處是蘇軾的《赤壁賦》。不過，故宮最近展出蘇軾親筆手書的《前赤壁賦》，被發現帖中原文寫的是「渺浮海之一粟」，根本不是「滄海一粟」，疑似是後人抄寫筆誤，才導致錯誤以訛傳訛，誤傳千年。

《赤壁賦》有前、後2篇，是蘇軾因「烏臺詩案」被貶至黃洲3年後，於元豐五年（1082年）寫下的作品。當時蘇軾是黃州團練副使，先後2次遊覽了黃州附近的赤壁，寫下兩篇赤壁賦，其中《前赤壁賦》便寫於首次遊覽赤壁時，目前現存唯一的親筆手書保存於台北故宮。

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如今故宮展出蘇軾《前赤壁賦》，可見原文寫著「寄蜉蝣於天地，渺浮海之一粟」，並非是滄海一粟。至於為何會出現這樣的錯誤？中國大陸學者姜舜源2013年曾推測，可能是「滄」和「浮」字形相近，加上真跡只有少數人能看到，才會在傳抄或出版印刷過程中誤植。

其次，從語意來看，「滄海一粟」指的是大海中的一粒米粟，「浮海一粟」則是浮在海面的一粒米粟，顯然後者更具意境，也更加合理。對此，故宮也坦言，可能是後世抄寫錯誤，但其實上述兩者意思都說得通，目前通行最多的版本是「滄海一粟」。

不過，這個流傳千年的錯誤，也留在了教育部的國語辭典裡。實際上網查詢，教育部網站寫的是「滄海一粟」，釋義為大海中的一粒米粟，比喻渺小而微不足道，引用原文內容為「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」，國高中教材也如出一轍。

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