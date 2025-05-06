台南地主3億遺產！兒和男孫2人平分　4女兒2孫女只有15萬可分怒告

▲台南王姓大地主有3億家產，只給女兒每人3萬，其他都留給兒子和男孫。（示意圖，和當事人無關／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名王姓大地主擁有3億家產，卻立下公證遺囑，在身亡後將財產通通分給兒子和男孫黃2人，只留下15萬餘元讓4名女兒、2名孫女繼承，導致女兒只拿到3萬1357元，其中1名女兒提告要2名繼承人把她應得的特留分共2151萬6345元還來。全案經台南地院審理，法官認為該訴「在法律上顯無理」，不經言詞辯論即判決駁回，不過二審認為，一審的訴訟程序有重大瑕疵，將原審廢棄發回更審。可上訴。

判決指出，王姓大地主有1名兒子、4名女兒，還有另名兒子過世的男孫和2名孫女。過世後根據遺囑，王男將他20筆土地、銀行戶頭的錢共3億財產，全讓兒子和已故兒的男孫平分，只將他在南市區漁會信用下的15萬6787元存款，分給4名女兒等人，導致其中一名女兒不滿僅分到3萬1357元，告上法院要2名繼承者將她依法應得的特留分共2151萬6345元還來。

一審法官認為，女的特留分雖因父親的遺囑遭侵害，但女兒已用存證信函向2名繼承人行使扣減權，因而侵害特留分部分即失效，所回復地特留分即概括存在於遺產上，且遺產又未經分割，女兒無法從2名繼承人身上請求返還財產，認為女兒所訴在法律顯無理由，法院可不經言詞駁回，判女兒敗訴。

女兒又上訴，二審認為，實務案例上，確實有法官直接判扣減義務人，以金錢給付特留分扣減權利人不足額，和一審判決認定歧異，而原審不經言詞辯論，就將判決駁回，訴訟程序有重大瑕疵，將原判決廢棄，發回更審。