一日遭性侵4次！南韓多地育幼院爆發性醜聞　誇張受虐事件曝光

▲南韓爆受虐童在中途之家再次遭到暴力、性侵事件。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南韓媒體《韓連社》近期針對5日的兒童節（南韓兒童節是5月5日），曝光了自2002年9月開始收集到的育幼院兒童虐待案例，其中更多的重點是放在性暴力方面。訪談對象包含孤兒當事人團體代表、育幼院出身者以及海外收養團體代表等人士。這些人多為被父母遺棄或強制分離後，被送往育幼設施或海外收養，卻在這些本應提供保護的地方再次遭受痛苦，不僅面臨語言暴力、情感暴力、身體暴力，還時常遭受性侵害。

根據《韓連社》報導指出，一名受訪者表示，部分育幼設施內的性暴力情況極為嚴重，甚至有小學低年級女童在一日內遭受四次性侵的案例。但育幼設施、兒童保護專門機構（아보전）、地方自治團體及福利當局卻常常否認這些指控，聲稱這些說法被誇大，或指責受訪者在說謊。

蒙田海外收養連帶代表裴珍時（배진시）表示，在她認識的被收養女性中，大約有四成表示曾遭受性暴力，其中一位在1980年代後期被收養到歐洲的B女士，與兩個妹妹一起進入中產階級家庭，從13歲開始便遭養父性侵，這種情況持續了6年之久。

當B女士試圖抗議時，養父威脅說不再讓她受教育，迫使她忍耐。而B女士的妹妹為了避免性侵，甚至刻意讓自己變胖，每天吃一至二罐巧克力醬，試圖讓養父失去興趣。

未婚媽媽檔案與權益研究所所長權熙貞（권희정）表示，針對收養兒童的事後服務幾乎沒有完善的制度和預算，當局認為將孩子送出國就完成任務了。她強調，應該從保護收養兒童權益的立場，徹底進行事後處置。

「我是父母協會」代表金秀彬（김수빈）提到，一位國中一年級男孩被育幼老師叫到辦公室，藉口替他全身塗乳液而進行明顯的性騷擾。她還提到另一個孩子在淋浴間被育幼老師嚴重觸摸重要部位的事件。金秀彬強調，在育幼設施內，孩子們即使遭遇這種事，也難以表達拒絕，因為他們缺乏必要的發言權和保護。

孤兒權益連帶代表趙允煥（조윤환）則表示，他成長的育幼院裡性侵非常普遍，主要由院內的學長們實施，約有一至二成的學長會進行性侵，並且壟斷這種行為。當中不僅高中生，就連國中生、甚至小學生之間也會發生性侵事件。他認為，雖然每個育幼院情況不同，但幾乎所有育幼院都普遍存在性侵問題。

一位三十多歲的育幼院出身女性描述，她從小學三年級到國中三年級持續遭到性侵，第一個加害者是育幼院內的高中學長。這些性侵幾乎每天發生，一天最多曾達四次，學長們輪流實施。

但由於害怕告訴育幼老師後會被責罵甚至被毆打，所以她從未向院方反映。該名女性也提到，在育幼院裡，連成為受害者都可能被打，她見過有女孩因為被性侵而導致育幼院裡的所有女孩集體被打的事件。

該女性還透露，在上大學前的一年，一位七十多歲自稱是教授的贊助者多次對她進行性騷擾，包括在車內觸摸她的胸部、要求她幫忙貼藥膏為由脫下褲子等行為。

另一位二十多歲的育幼院出身男性估計，在他所在的育幼院中，約有四成男孩遭受性侵，主要是由高階級的男學長加害弱小的孩子。有些被性侵的學弟後來也會對自己的學弟做同樣的事，形成惡性循環。

該名男子也指出，女育幼老師也會通過「誘導」（grooming）和「精神操控」（gaslighting）的方式對國中低年級男孩進行性侵。

該名男子強調，即使孩子向院長舉報性侵事件，通常也不會有人調查，因為育幼院往往選擇掩蓋這些事件，以避免面臨關閉的危機。他認為現行的育幼院系統存在根本性問題，這個系統不是為了孩子而存在，而是為了設施從業人員和維持育幼設施而存在。

該名男子認為，政府應該加強對原生家庭的支援，防止孩子被遺棄，並認為即使發生孤兒情況，送去收養也比送進育幼院更好。

許多受訪者也呼籲，政府和司法當局應該通過全面調查來了解實際情況，並對確認的犯罪行為進行偵查和處罰。他們強調，國家對於這些孩子所遭受的痛苦負有不小的責任，因為是國會與當局建立了讓這些事件發生的系統，卻沒有妥善管理與監督。

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