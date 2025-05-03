疑妻外遇「偷看平板蒐證」　夫被判拘役50日！原因曝光

記者黃翊婷／台北報導

男子阿榮（化名）懷疑妻子外遇，前年2月間在未經妻子的同意之下，私下檢視平板電腦內的筆記本內容、通訊軟體對話紀錄，再傳到自己的手機當作「證據」，後來事情露餡，他反而被妻子一狀告上法院。台北地院法官日前審理之後，依無故竊錄他人非公開言論罪，判處阿榮拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲阿榮懷疑妻子外遇，私下蒐證，卻讓自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮懷疑妻子外遇，2023年2月間以不詳方式破解妻子放在家中的平板電腦密碼，隨後檢視平板電腦中的筆記本內容、通訊軟體對話紀錄，再將這些對話紀錄轉存入自己的手機中，並在同年4月間用這些「證據」向法院提告。

妻子直到收到訴狀繕本才知道此事，憤而報警。阿榮到案之後辯稱，他是為了取得妻子外遇的證據才會這樣做，況且平板電腦的密碼全家人都知道，大家也都可以使用該平板。

不過，檢警調查發現，妻子的手機與平板設有同步連結，阿榮曾經想要拿妻子的手機與平板中的電磁紀錄進行比對，但沒有「搶到」，顯然他知道電磁紀錄原始資料是存放在妻子的手機內，所以打算拿走手機檢查，卻被妻子拒絕；由此可見，妻子並不同意讓阿榮查閱隱私，阿榮的行為確實觸法，訊後依法將他起訴。

台北地院法官認為，阿榮為了取得對自己有利的訴訟證據，竟竊錄妻子的非公開言論，行為確實不妥，考量到他犯後已坦承犯行，但並未賠償妻子，最終依無故竊錄他人非公開言論罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

至於阿榮涉犯搶奪罪嫌的部分，該案目前仍在法院審理當中。