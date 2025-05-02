快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁有關的「競選小物」賄選案，發現全案重要被告、被稱為傅崐萁管家的李慶隆在遭到搜索後，曾開車到律師張睿文事務所後，隨即人間蒸發，檢調今（2日）約談張睿文到案後，諭令50萬元交保，同時對李慶隆發布通緝。對此，傅崐萁透過媒體群組發聲明表示，李慶隆休假期間被北檢以粗暴方式，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問且時間都非常漫長，事後李先生就突然失蹤，音信全無。

針對傅崐萁涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，北檢在3月11日、14日分別搜索傅崐萁管家李慶隆的台中、花蓮住居所等3處，其中李慶隆曾在11日到案接受偵訊。

但檢調先後在4月8日、11日通知並傳喚李慶隆到案訊問，李慶隆卻都沒有現身，調查局北機站發現，李慶隆的車子竟然就停在張睿文律師事務所地下室停車場，且疑似為了躲避其他住戶注意，刻意卸除車子的前、後車牌。

對此，傅崐萁表示，他的園丁李先生，在休假回去台中家裡時被北檢以相當粗暴的方式，以莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問且時間都非常漫長，且檢察官竟然問他年事已高為什麼還不離職？經此詢問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。

傅崐萁指出，對於一個於2024年大選前就經過桃園地檢及各地檢署完整調查的且都查無不法簽結的舊案，卻在賴清德與民進黨所發起整肅消滅在野黨的大罷免期間，再度冷飯熱炒，不只全國四處收押國民黨工及公務人員，又對家人及週遭的工作人員威脅恐嚇，已經引起一個民主國家前所未有的寒蟬效應。「這個國家還有司法正義嗎？我們嚴正聲明強烈抗議！」。

