　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

▲▼傅崐萁 記者會 立法院 回應藉礦稅敲詐列被告事。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁有關的「競選小物」賄選案，發現全案重要被告、被稱為傅崐萁管家的李慶隆在遭到搜索後，曾開車到律師張睿文事務所後，隨即人間蒸發，檢調今（2日）約談張睿文到案後，諭令50萬元交保，同時對李慶隆發布通緝。對此，傅崐萁透過媒體群組發聲明表示，李慶隆休假期間被北檢以粗暴方式，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問且時間都非常漫長，事後李先生就突然失蹤，音信全無。

針對傅崐萁涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，北檢在3月11日、14日分別搜索傅崐萁管家李慶隆的台中、花蓮住居所等3處，其中李慶隆曾在11日到案接受偵訊。

但檢調先後在4月8日、11日通知並傳喚李慶隆到案訊問，李慶隆卻都沒有現身，調查局北機站發現，李慶隆的車子竟然就停在張睿文律師事務所地下室停車場，且疑似為了躲避其他住戶注意，刻意卸除車子的前、後車牌。

對此，傅崐萁表示，他的園丁李先生，在休假回去台中家裡時被北檢以相當粗暴的方式，以莫須有的事由，搜索拘提去北檢詢問二次，疲勞詢問且時間都非常漫長，且檢察官竟然問他年事已高為什麼還不離職？經此詢問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無。

傅崐萁指出，對於一個於2024年大選前就經過桃園地檢及各地檢署完整調查的且都查無不法簽結的舊案，卻在賴清德與民進黨所發起整肅消滅在野黨的大罷免期間，再度冷飯熱炒，不只全國四處收押國民黨工及公務人員，又對家人及週遭的工作人員威脅恐嚇，已經引起一個民主國家前所未有的寒蟬效應。「這個國家還有司法正義嗎？我們嚴正聲明強烈抗議！」。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄「蛤字招牌」地標被拆了！　粉絲一看超錯愕：蛤…為什麼？
快訊／薛楷莉趕回台灣　本人發聲了
張麗善移開「媽祖爐主」晚間再發文道歉
央行「外資買超」讓匯率飆升　專家諷：今年買4000億台幣升到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉：祈願媽祖慈悲庇佑

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

罷免吳思瑤卡關？　戴錫欽急祭「三路並進」再辦2場大造勢

北捷車廂擁擠爆衝突！30歲男發狠猛咬58歲男　遭其他乘客壓制

突現大量AI影片聲援剴剴　國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

高雄市府人事異動！新任海洋局長出爐　多名高階文官調整

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　藍轟下台：該走的是你

罷免吳思瑤陷入兩難　換領銜人、還是重新來過？門檻、難度一次看

花蓮縣政府：福安礦業案已早於4／24、25發函　籲外界勿錯誤連結

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉：祈願媽祖慈悲庇佑

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

罷免吳思瑤卡關？　戴錫欽急祭「三路並進」再辦2場大造勢

北捷車廂擁擠爆衝突！30歲男發狠猛咬58歲男　遭其他乘客壓制

突現大量AI影片聲援剴剴　國安人士示警：慎防境外勢力煽動對立

高雄市府人事異動！新任海洋局長出爐　多名高階文官調整

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　藍轟下台：該走的是你

罷免吳思瑤陷入兩難　換領銜人、還是重新來過？門檻、難度一次看

花蓮縣政府：福安礦業案已早於4／24、25發函　籲外界勿錯誤連結

《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛

快訊／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！

快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺

唐西奇遭批「當代防守最差明星」　巴克利：連椅子都守不住

人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質

不找偶像明星代言！桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

桃園區表揚83位模範母親　最年長95歲長年投入公益

中央大學接手115年全大運　以「無懼．永續」為主題

高雄「蛤字招牌」地標被拆了！粉絲一看超錯愕：蛤…為什麼？

禿頭算不算一種光源？老師幽默解答：是間接光源

政治熱門新聞

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

國民黨最新民調曝光！　朱立倫：台北市5藍委都很安全

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

北捷車廂擁擠爆衝突！30歲男發狠猛咬58歲男　遭其他乘客壓制

藍營「反綠共」口號突消失　他分析：朱立倫闖禍了！妖魔化共產黨

路邊宣講遭路人比中指！　徐巧芯高喊謝謝：你的中指非常漂亮

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

快訊／管家失聯遭通緝　傅崐萁批：司法製造前所未有的寒蟬效應

藍台中市黨部遭搜查　朱立倫揭賴清德3步驟：用大罷免追殺在野

張麗善移開「媽祖爐主」發文道歉

突遭檢調搜索帶走8幹部　台中國民黨部發聲了

郭智輝嗆台電員工　昌：該離開的是你

AIT主席空懸3個月沒消息　網兩派熱議

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

為何眼科醫師不做近視雷射？

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面