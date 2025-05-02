推薦人選當主任卻涉案　綠委楊曜認失責退出民進黨團運作

▲民進黨立委楊曜。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委楊曜今（2日）表示，他過去向農業部力薦謝恆毅研究員，兼任水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任；但謝恆毅因案遭到地檢署約談並諭令30萬交保。楊曜也批評，農業部尚未做出任何處置，是嚴重挑戰總統賴清德清廉執政主張。而他當初推薦失責，因此在水試所澎湖中心弊案未對社會交代之前，將不參與立法院民進黨黨團運作，以行動來提醒民進黨執政團隊對於清廉執政的核心價值。

楊曜國會辦公室今發布新聞稿指出，為澎湖漁業及海洋發展，過去向農業部力薦謝恆毅研究員兼任水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任；然而上個月底媒體披露澎湖地檢署約談謝恆毅主任，並諭令30萬交保一事。

楊曜認為，謝恆毅應保留澎湖中心研究員職務但免兼主任職，一方面避免瓜田李下之嫌，一方面免兼行政工作，專心回到澎湖海域生態的研究工作。但楊曜也質疑農業部、水產試驗所對澎湖中心的事情，故意放任在前，袒護在後？



楊曜表示，基隆市民政處長涉案40萬交保，就被國民黨基隆市長謝國樑要求請辭；反觀水試所澎湖中心30萬交保案件，卻未做任何處置，「農業部根本是嚴重挑戰總統賴清德對於清廉執政的主張」。



楊曜也指出，農業部長陳駿季、水產試驗所長張錦宜對於謝恆毅涉案交保一事，遲遲未對社會交代，時值大罷免風起雲湧，公民團體監督立法委員，但誰來監督貪腐失能的執政團隊？楊曜也表示，他當初推薦失責，因此在水試所澎湖中心弊案未對社會交代之前，將不參與立法院民進黨黨團運作，用行動來提醒民進黨執政團隊對於清廉執政的核心價值。