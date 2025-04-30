真的要回來了！貴婦奈奈5月1日抵台投案

▲遭控吸金潛逃加拿大的網紅貴婦奈奈，確認將在5月1日清晨回台，據了解抵台後將送住北檢歸案。圖為2024年本刊直擊畫面。

圖文／鏡週刊

遭控吸金10億元潛逃加拿大的網紅始祖貴婦奈奈，將在5月1日清晨主動返國歸案返抵國門！本刊掌握，本名蘇陳端的貴婦奈奈近日寫信向檢調高層喊冤，強調未參與前男友黃博健經營的醫美診所，與倒閉風波無關後，旋即主動聯繫調查局，目前已在加拿大的機場準備搭機回台，抵台後將送往台北地檢署歸案。

貴婦奈奈除了喊冤，也強調願意接受台灣司法調查，她日前寫給檢調高層的信中也提到她最大的心願，就是回台照顧年事已高的父母，她在信中還以「前男友」描述與黃博健的關係，顯示2人已分手。

本刊調查，雖然貴婦奈奈與黃博健已分手，但2人仍形同家人彼此扶持，並未因感情生變而影響交情，貴婦奈奈一再強調，黃博健家族的診所事業與她無關，她也從未插手經營或揪團前去消費，為了照顧年邁雙親及洗刷這些年來的冤屈，毅然決定返台說明清楚。

本刊去年曾在加拿大東部直擊貴婦奈奈現身，當時她就向本刊透露要返台說明，因配合當地追查有無洗錢與疫情影響，加上6年前爆出台灣黑道要追殺她與黃博健家族，才滯留當地未歸。

當時貴婦奈奈接受本刊採訪時，有其他網紅稱她身穿價值10萬元的max mara大衣，其實，本刊早已悄悄拍下她的一身行頭，趁她上廁所時，連放在一旁的大衣標籤都拍，當時她身上穿的是日系UNIQLO的平民大衣。

▲貴婦奈奈身穿日系UNIQLO的平民大衣接受本刊採訪，並非網紅所稱要價10萬元的max mara大衣。

一名熟悉貴婦奈奈的A先生也向本刊表示，貴婦奈奈沒有參與黃博健的診所經營，當時她是超級網紅，對人都很客氣，每天為了自己的活動就忙得不可開交，她也不相信貴婦奈奈會吸金或潛逃，因為她當時紅遍天，沒有必要放棄在網路上好不容易建立的聲量。

另位與黃博健有交情的B小姐則向本刊說，黃博健沒有吸金，檢調曾找她問案也查無罪證，黃博健是遭黑道及地下錢莊恐嚇，當時診所生意很好，每月營收破千萬元，但錢莊利息以2週7%計算，相當嚇人。



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