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文組畢業生薪資仍落後！　美最新統計曝「2領域」起薪最低

文組畢業生薪資仍落後　美國最新統計「2領域」起薪最低

圖文／鏡週刊

擁有大學學歷有助於提高未來收入，但據美國紐約聯準銀行最新資料，主修文組科系的畢業生，在職涯初期薪資明顯落後。尤其是主修外語、社會科學、表演藝術及教育領域的畢業生，畢業5年內收入中位數普遍低於全美平均。

根據《CNBC》報導，這份薪資資料源自2023年美國勞工統計局統計，全美薪資中位數為4萬8060美元（約新台幣157.2萬元）。

然而，主修外語的畢業生起薪中位數僅約4萬美元（約新台幣130.8萬元）；表演藝術和社會科學科系則分別為4萬1900美元和4萬1000美元（約新台幣137.1萬及134.1萬元）。

相較之下，工程學科畢業生起薪普遍超過8萬美元（約新台幣261.7萬元），全科系整體薪資中位數則約為5萬美元（約新台幣163.6萬元）。

報導指出，儘管外語技能本身具有價值，但該領域學位往往無法帶來高薪工作，因為語言技能可透過非正規管道學習，且畢業生多流向教育、翻譯或公共服務等較低薪產業。同樣地，文組畢業生因科技、金融等高薪產業對文科專業需求較低，整體收入表現不如理工背景者。

更令人憂心的是，文組畢業生的薪資隨著年齡增長後改善幅度有限。35至45歲族群中，主修幼兒教育的畢業生收入中位數僅4.9萬美元（約新台幣160.3萬元），小學教育及社會服務領域則分別為5.3萬與5.4萬美元（約新台幣173.4萬與176.7萬元）。

與此同時，工程、數學等理工領域畢業生的收入則隨著年齡大幅成長，普遍突破7位數美元，反映出專業技術領域在勞動市場上的高需求與高回報。

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