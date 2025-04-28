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施工挖倒7棟透天！建商喊「沒錢」3年還沒重建　高市府說話了

記者賴文萱／高雄報導

2022年高雄有處建案，因為地下工程疏失，導致旁邊的7棟透天傾斜需要拆除重建，沒想到過了3年，透天舊址雖已圍起圍籬申請建照，看似即將開始動工，住戶卻淚訴建商根本假和解零進度。對此，高雄市工務局表示，開調處程序依法依規辦理，且工務局已邀集起、承、監造、住戶及相關單位共計召開5次協調會議，後續將持續督促建商履約並完成重建事宜。

▲▼ 自強路,育瑪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2022年高雄有處建案，因為地下工程疏失，導致旁邊的7戶透天傾斜需要拆除重建。（圖／記者張雅雲攝）

高雄自強一路83巷釀災工地，2022年因鋼板樁擋土壁密合度不足，造成滲水滲砂路面塌陷，導致旁邊7棟透天厝傾斜被判定為危樓，在取得災損戶同意後，已全數拆完，負責的建商育瑪建設已將基地脫手，目前該案持續興建中。

▲▼ 自強路,育瑪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲目前拆除透天舊址已圍起圍籬，掛出建照，看似即將動工，卻遲遲毫無動靜。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，7戶災損戶中，有6戶以原地重建方式同意和解，約定2025年完工，並由建商負擔這段重建期間在外租屋的租金，另1戶採提存方式原地重建。而育瑪建設在事發後承諾願意提存5000萬元成立專戶，作為賠償受災戶、原地重建等費用。

▲▼ 自強路,育瑪 。（圖／記者張雅雲攝）

▲基地已在2023年6月轉賣給立有建築開發，持續興建中。（圖／記者張雅雲攝）

目前透天舊址已圍起圍籬，掛出建照，看似即將動工，卻遲遲毫無動靜。和解戶痛批，育瑪建設董事長郭炳峰承諾支付的租金補償，6個月後就跳票。

而和解書約定的房損賠償金只付了3期，正好躲過詐欺取財罪的構成要件，然後就不付，目前租金補償已經2年未支付，向郭炳峰詢問重建進度，也只是兩手一攤說「沒錢。」

該建商在和解協議中承諾無條件完成重建，如今卻因財務問題推諉責任，此舉違反誠信原則，和解戶與建商已進入訴訟階段。住戶質疑，育瑪已把基地售出，透天舊址又遲遲不重建，分明是想趁機脫產。有住戶就淚訴，她已經80歲了，現在還要自行租屋在外居住，每個月都在燒錢，「很怕到死都回不了家，我已經快要發瘋了。」

項目 事件
事件發生時間 2022年育瑪建設因地下工程疏失導致7戶透天傾斜，判定為危樓
拆除進度 7戶透天已全數拆除
和解情況 6戶同意原地重建，1戶採提存方式重建
租金補償 建商承諾支付，6個月後跳票，至今拖欠2年
房損賠償 僅支付3期，後續未支付
提存專戶 建商承諾提存5000萬元，但從未實際提存現金擔保
土地現況 2023/6轉手立有建築開發，目前持續興建中
司法進度 部分住戶與建商因合約不履行等爭議，已進入訴訟階段

▲災損案進度表。（ETtoday製表）

另一位住戶則透露，當初危樓報告只有68號，他家透天因為連棟的關係，被拆掉後牆面、連通走道與樓梯、化糞池被堵，到現在都無法使用，現在告上法院後，法院竟要他舉證「房損是育瑪造成」？

工務局表示，經了解該7戶受損戶中已有6戶達成協議並完成簽訂和解書，另1戶業經提存法院程序辦理，目前受損戶重建程序均已於2023年間取得建造執照並陸續完成申報開工。 市府工務局說明，其中6戶簽訂和解書但簽署人未履行之情事爭議，依高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法規定，爭議雙方均已依該辦法第9條規定簽訂和解書在案，經本局了解目前和解戶與建商已進入訴訟階段，就權益受損部分提起訴訟程序中，本局函請育瑪公司、壬寶公司及建築師事務所確實依和解內容履行，以為誠信。 本案依前開調處程序依法依規辦理，且工務局已邀集起、承、監造、住戶及相關單位共計召開5次協調會議，工務局將持續督促建商履約並完成重建事宜。

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