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獠牙怪魚沖上岸！竟會「生吞同類」　美專家曝：超罕見

▲▼獠牙怪魚沖上岸！竟會「生吞同類」　美專家曝：超罕見。（圖／翻攝臉書Seaside Aquarium）

▲「長吻帆蜥魚」被沖上海灘，難得完整保留身體。（圖／翻攝臉書Seaside Aquarium，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國俄勒岡州出現奇景，一條身長145公分、長著鋒利獠牙的魚，不幸擱淺沙灘上，竟是來自深海的「長吻帆蜥魚」（longnose lancetfish）。當地水族館人員指出，「長吻帆蜥魚」鮮少出現在該州海邊，遑論蒐集到完整身體，以利做成標本。

4月22日，一名遊客帶著照片告知「海濱水族館」（Seaside Aquarium），一條長相奇異的魚類，正擱淺在沙灘上。助理經理布斯（Tiffany Boothe）一眼認出那是「長吻帆蜥魚」，並且趕緊衝向現場。

布斯說，「長吻帆蜥魚」不常出現在俄勒岡州，「他給我們看照片時，那是一個非常新鮮、狀態很好的標本，我們立刻想著，『太棒了，我們要去撿回來。』」

▲▼獠牙怪魚沖上岸！竟會「生吞同類」　美專家曝：超罕見。（圖／翻攝臉書Seaside Aquarium）

此外，「長吻帆蜥魚」的身體往往難以完整保存，因為其「膠狀肉質」讓海鷗為之瘋狂，而且長相很容易把人嚇跑，「牠看起來不像是一條很友善的魚。如果我看到那條魚還活著的時候，我就不會碰牠。」

這條擱淺的魚被帶回水族館之後，胃裡檢查出完整魷魚、未消化的魚類等。

海濱水族館指出，「長吻帆蜥魚」擁有美麗的大眼睛、鋒利尖牙、蛇一般的身體，與其他生活在太平洋西北部的魚類相比，非常特別。

「長吻帆蜥魚」分布範圍從白令海（Bering Sea）南部到智利，通常棲息在水深150至1830公尺，甚至3000公尺以下海域，且具明顯的晝夜垂直移動特性，白天潛伏深海，晚間往上游。此外，牠們食性複雜、非常不挑食，會捕食90多種不同海洋生物，甚至「同類相食」，由於胃裡經常發現深海物種，具有重大研究貢獻。

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