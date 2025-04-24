快訊／羅時豐么子幫友人「爆打情敵」　共同傷害罪判6月

記者黃宥寧／台北報導

藝人羅時豐么子羅森宇與4名友人，因不滿余男的女友遭胡姓男子騷擾，涉持空氣槍與球棒對胡男進行脅迫與毆打，羅等人被依強盜罪起訴。由於此案涉及性侵，故採不公開。經數月審理後，士林地院今（24）日依共同傷害罪判處有期徒刑6月，可易科罰金。

案件起於2023年10月29日，余姓男子得知女友被胡姓男子傳訊糾纏，隨即召集羅森宇、鄭、蔡、梁等人在內湖洗車場集合，攜帶球棒與空氣槍準備「討公道」。隔日凌晨近1時，5人趁胡男上廁所之際闖入住處，由羅森宇持空氣槍抵住胡男頭部，接著掐頸強行拖至房內，眾人輪番施暴，致胡男多處瘀傷腫脹。

毆打過程中，余再奪走胡男iPhone手機，翻拍其私密資料，蔡則翻找財物，胡男趁隙逃脫後報警，警方循線逮獲5人。檢方依刑法結夥持械強盜等罪起訴，性侵部分因查無實據未起訴，胡男聲稱遭竊的4萬元及車鑰匙也因證據不足獲不起訴處分。

2024年8月23日法院開庭，由於此案涉及性侵，故採不公開審理。庭審約30分鐘後，羅森宇在2名律師與男性友人的陪同下步出法院，然而，與他早上大方走進法院的模樣不同，羅森宇似乎察覺到有記者在場，因此改變策略，用紙張遮住下半張臉，試圖避免被拍攝到全臉，當記者詢問他「會不會覺得讓爸爸失望？」時，羅未作回應，隨即上了友人的車離開。