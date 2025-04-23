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康橋西洋劍冠軍遭撞重傷今轉送台大　彰基：全力配合作業

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲逆向猛撞釀康橋學生7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

康橋國際學校秀岡校區學生日前進行「單車環島成年禮」，22日行經埤頭鄉彰水路3段時，突遭逆向轎車撞上，造成7名學生、駕駛共8人受傷，其中顏姓男學生傷勢嚴重意識不清，經轉送彰基救治後昏迷指數已從3升到8，院方稍早表示，經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，已安排轉送至北部醫院（台大總院）進行後續治療。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲轎車逆向猛撞，造成7名康橋學生受傷。

重傷的顏姓學生是校內知名的西洋劍好手，不僅多次代表學校出征各項賽事，更屢次奪得雙料冠軍殊榮，為校爭光。卻因為一場突如其來的車禍意外，導致左側頭部嚴重受傷。消息傳出後，顏生的擊劍教練難掩焦急與悲痛，多位師長、同窗及親友也紛紛在社群平台留言祈福，集氣盼他能戰勝傷痛、度過難關。

▲康橋國際學校單車環島遭撞7學生送醫。（圖／民眾提供）

▲重傷的顏姓學生將轉院。

顏姓學生經緊急手術後生命徵象趨於穩定，昏迷指數也從3上升到8，但仍未脫離險境，情況仍令人憂心。彰基醫院上午約11點20分再次對外公開說明，該名學生經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，在病況許可的前提下，已安排轉送至北部醫院進行後續治療。院方將全力配合轉院作業，並確保病人在轉送過程中獲得最妥善與安全的照護。

彰基強調，始終秉持「以病人為中心」的核心理念，對於每一位患者及家屬的需要，均致力提供最即時與周全的支持與協助；將持續關注該名同學的後續治療情形，也會陪伴家屬度過這段不易的時光，提供所需協助。院方感謝各界關心與祝福，共同為傷者祝福禱告。

▲橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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