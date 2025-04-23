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網紅實測狂推「小蘭瓶」！2025保養圈瘋擦的拉提術　高純度外泌體素顏都發光

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／業者提供）

▲AQUAMAX外泌體主打「逆轉膚況、養出精緻肌」。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

保養話題年年換，但這兩年最夯的關鍵字，非「外泌體」莫屬！從醫美診所一路紅到日常保養品，近期備受關注的「AQUAMAX外泌體」，實力來自台灣工研院生醫技術團隊，結合專利研發，打造出全系列採用99.9%高純度植萃外泌體成分，熟齡肌也能找回彈嫩光澤，不只有效對抗肌膚老化問題，更獲得多項INCI原料國際認可，產品親膚又高效，主打「逆轉膚況、養出精緻肌」，不論是有醫美保養習慣、追求快速修護，還是日常想試試醫美級保養的人，都對這瓶話題新品給出高度關注。

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／取自網路）

▲網紅麻姑師太阿民大讚外泌體用擦的吸收好快，使用後臉部有光澤感。（圖／取自麻姑師太 阿民Instagram

AQUAMAX外泌體上市不久，便在美妝圈掀起網紅實測熱潮。藝人徐凱希在節目《女人我最大》親身體驗後「效果全場讚歎」，回家持續使用更發現膚況越來越透亮、Q彈有感，忍不住大讚這款擁有99.9%高純度植萃外泌體的小蘭瓶，是抗老、修護、緊緻三效合一的神助攻，人氣網紅麻姑師太阿民親自體驗後表示，外泌體精華吸收速度極快，使用後臉部立刻展現自然光澤；熱愛戶外運動的蔡楚珺Jennifer則分享，外泌體的醫美級專利成分，讓保濕跟修護更有感。網紅rinniir也指出，自己肌膚容易乾癢，但使用AQUAMAX蘭花外泌體系列後，立即感受到補水力道，肌膚變得柔嫩水潤。

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／AQUAMAX提供）

▲木星使用後大讚膚況好到讓人上癮！（圖／取自木星 Instagram

不只敏感肌安心推薦，喜歡肌膚光澤感的木星更是狂推：「每天擦兩瓶，隔天起床皮膚超級亮又彈又潤，膚況好到讓人上癮！」另一位熱愛保養的主持人張宇，則以真實經歷分享自己從肌膚暗沉鬆弛到找回緊實透亮的過程，直呼這瓶白花蝴蝶蘭外泌體精華是「逆齡神器」，就連熬夜隔天也完全不顯疲態。多位網紅真實分享，不只掀起網友搶購潮，更為AQUAMAX外泌體穩坐「醫美級保養新寵」地位再添強力口碑。

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／取自網路）

▲熱愛戶外運動的蔡楚珺Jennifer特別注重保養，外泌體的醫美及專利成分，讓保濕跟修護更有感。（圖／取自蔡楚珺Jennifer Instagram

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／取自網路）

▲rinniir肌膚容易乾癢，使用AQUAMAX蘭花外泌體系列後立刻補水，肌膚也變得夠柔軟、水嫩！（圖／取自rinniir Instagram

延續網紅們一致好評有感淡化細紋、緊緻、保濕，一推出就圈粉眾多的原因，就在於AQUAMAX蘭花外泌體系列的超強成分實力！台灣的蘭花遠近馳名，AQUAMAX從台灣珍稀白色蝴蝶蘭中發現獨特修護與抗老特性，透過MPS國際認證與獨家技術成功萃取，明星成分「99.9%高純度專利植萃外泌體」，設計出一系列「蘭花植萃外泌體」保養品，幫助肌膚淡化細紋、緊緻Q彈、深層保濕，讓肌膚越用越年輕，再搭配紅藻、β-葡聚糖、乳酸乳球菌萃取物等修護成分，從保濕到抗老一次到位。針對緊緻拉提、撫平細紋的抗老剛需，明星精華液更添加雙胜肽配方，擦上去彷彿替肌膚做了高效拉提，實現澎、嫩、亮三重進化，讓日常保養就像輕鬆「擦」出逆齡肌！

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／AQUAMAX提供）

▲ AQUAMAX「小蘭瓶」是30+族群的保養神隊友。

▲▼AQUAMAX外泌體,小蘭瓶,拉提術。（圖／AQUAMAX提供）

▲AQUAMAX設計出一系列「蘭花植萃外泌體」保養品。

想為肌膚提早打好抗老底子， AQUAMAX「小蘭瓶」就是30+族群的保養神隊友，一瓶就能讓肌膚享受99.9%高純度專利蘭花外泌體的密集修護洗禮，從細紋、乾燥到鬆弛全面進攻，輕鬆養出澎嫩透亮的高分膚況，讓美肌狀態一路攻頂！

官網►https://lihi.cc/K84ki

MOMO►https://pse.is/79f7vb

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AQUAMAX外泌體小蘭瓶拉提術

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